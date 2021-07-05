AA

Antalya'da yaşayan Murat ve Melike Cansu çifti, özgür bir yaşam sürme hayaliyle aldıkları karavanla Türkiye turu yapıyor.

AA'nın haberine göre muhasebecilik yapan 35 yaşındaki Melike Cansu ile bir firmada çalışan eşi 40 yaşındaki Murat Cansu, yaklaşık 2 yıl önce bir karavan satın aldı.

Kiracı oldukları evlerinden çıkıp yaşamlarını karavanda sürdürmeye başlayan çift, özgürce gezme hayallerini geçen ay gerçeğe dönüştürmeye karar verdi.

İşlerinden ayrılan Cansu çifti, gerekli eşyalarını karavana yükledi, diğer eşyalarını da ailelerine bıraktı.

Köpekleri Lilith'i de yanlarına alan Cansu çifti, Tosbavan adını verdikleri karavanla yola çıktı.

Hayallerinin peşinde doğayla iç içe yolculuk yapan Cansu çifti, yıl sonuna kadar Türkiye turunu tamamlamayı, ardından yurt dışı gezilerine başlamayı hedefliyor.

Cansu çifti, Antalya'dan başladıkları Türkiye turu kapsamında 1 ayda 7 kente gitti. Çiftin son durakları ise Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana oldu.

"HAYALİMİN PEŞİNDEN DEVAM EDİYORUM"

Melike Cansu, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için evlerini kapatarak yaşamlarını "Tosbavan'a" yüklediklerini söyledi.

Karavan yaşamını çok sevdiklerini dile getiren Cansu, "Özgür olmak ve doğada yaşamak için karavanda yaşamaya karar verdik. Tam zamanlı çalışıyorduk, şimdi işlerimizden de ayıldık. Bu bizim en büyük hayalimizdi. Yolda para kazanarak gidebildiğimiz kadar ülkeyi gezmeyi planlıyoruz" dedi.

Karavan yaşamının kadınlar için çok rahat olduğunu anlatan Cansu, "Bir evde temizliği gün boyu yapıyorsunuz ama burada yarım saatte bütün işler bitiyor, gün size kalıyor. Geziyorsunuz, yeni insanlar tanıyorsunuz, yeni kültürler öğreniyorsunuz. Bu sayede hobilerimi de yapma imkanı buldum. Kitap okuyorum, geziyorum, nefes alıyorum doğada yaşayarak. En büyük hayalimdi, şu anda da hayalimin peşinden devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ZORLUKLARI VAR AMA AŞILAMAYACAK ŞEYLER DEĞİL"

Murat Cansu da Tosbavan ile özgürce bir yolculuğa çıktıklarını vurguladı.

Yeni yerler, yeni kültürler keşfetmek için Türkiye turu yaptıklarını belirten Cansu, şunları kaydetti:

"Akdeniz, Ege, İç Anadolu'yu dolaştık, Batı Karadeniz'e, Kastamonu'nun Abana ilçesine ulaştık. Buradan Artvin'e kadar yolumuz var. Oradan doğuya geçeceğiz, daha sonra Antalya'ya döneceğiz. Karavan hayatını özgür olmak isteyen, özgür ruhlu insanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Pandemi döneminde insanlardan uzak, doğayla baş başa olabileceğiz bir yaşam şekli. Zorlukları var ama aşılamayacak şeyler değil. İnsan istedikten sonra her şeyi yapıyor."