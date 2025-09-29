Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali başlıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları ve Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla düzenlenen 4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nde hem kısa filmler hem de uzun metraj yapımlar seyirciyle buluşacak; hem de sektör profesyonelleri, yönetmenler ve yaratıcı isimler festivalin ruhunu zenginleştiren söyleşilerde bir araya gelecek.

FESTİVALİN İLK GÜNÜ SİNEMA VE TEKNOLOJİ BULUŞUYOR

Festival perdesi, kısa film seçkisiyle açılıyor. 16:00’da “The Passage”, “Doesn’t Matter”, “Blue Rabbit”, “The Consultant” ve yarışma dışı gösterim olarak “Wayne's Legacy Unleashed: The Flash's Ring” filmleri izleyiciyle buluşacak.

Aynı saatte gerçekleşecek “Dijital Teknolojiler & Yaratıcılık” söyleşisinde Murat Fırat ve Devrim Kunter, Atilla Erkmen moderatörlüğünde sinemada dijitalleşmenin yaratıcılıkla kesişim noktalarını tartışacak.

Kısa filmlerin ardından uzun metraj sahneye çıkıyor: Film seçkisinde yer alan “Tehlikeli Bölge” 17:00’de sinemaseverler ile buluşacak. Gösterimin ardından filmin yönetmenleri Ramazan Ekmekçi ve Serkan Semiz, Gizem Ertürk moderatörlüğünde seyirciyle buluşarak film üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

Aynı saatte düzenlenecek “AI & Sinema” söyleşisinde ise Deniz Türkeri ve Amon Blaze, Filiz Dağ moderatörlüğünde yapay zekânın sinema üzerindeki etkilerini ele alacak. AI KISA FİLM SEÇKİSİ YARATICILIĞI VE ÇEŞİTLİLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR Festivalin ikinci kısa film seçkisi “Kısalar II (AI)”, saat 18:30’da gösterilecek. Seçkide; “The Good, The Bad and The Bloodthirsty: The Four Horseman”, “Stuck At The Spaceport”, “The Last of Them”, “The Christmas Operation” ve yarışma dışı “Dreamt by Another” filmleri yer alıyor. AI Kısa Film Jürisi Deniz Türkeri, seçki hakkında "Bu yılki seçkimiz, türün farklı damarlarını başarıyla temsil eden yaratıcı yapımlardan oluşuyor. Stuck at the Spaceport, The Passage, Blue Rabbit, The Consultant, Doesn’t Matter, The Good, The Bad and The Bloodthirsty: The Four Horseman, The Last of Them ve The Christmas Operation filmleri; özgün anlatımları ve teknikleriyle bizleri heyecanlandırdı. Tüm filmleri eşit bir özenle değerlendiriyor, her birinin ayrı katkısını önemsiyoruz. REKLAM İlk kez yer verdiğimiz Best AI Short kategorisi, çeşitlilik ve yaratıcılık açısından yeni ufuklar açtı. Yapay zekâ temalı kısa filmler, önümüzdeki yıllarda daha da fazla yapım göreceğimizin işaretini veriyor. Festivalimizin seçim süreci, değerli jüri üyelerimiz ve ekiplerinin aylar öncesinden belirlenen kriterlere göre titizlikle yürüttüğü adil bir değerlendirme ile şekilleniyor" dedi.