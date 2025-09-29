Habertürk
Habertürk
        Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali başlıyor

        Bilim kurgu ve fantastik sinemanın merakla beklenen buluşma noktası 4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, kapılarını bugün Alan Kadıköy'de açıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 10:28 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:28
        Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali başlıyor
        T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları ve Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla düzenlenen 4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nde hem kısa filmler hem de uzun metraj yapımlar seyirciyle buluşacak; hem de sektör profesyonelleri, yönetmenler ve yaratıcı isimler festivalin ruhunu zenginleştiren söyleşilerde bir araya gelecek.

        FESTİVALİN İLK GÜNÜ SİNEMA VE TEKNOLOJİ BULUŞUYOR

        Festival perdesi, kısa film seçkisiyle açılıyor. 16:00’da “The Passage”, “Doesn’t Matter”, “Blue Rabbit”, “The Consultant” ve yarışma dışı gösterim olarak “Wayne's Legacy Unleashed: The Flash's Ring” filmleri izleyiciyle buluşacak.

        Aynı saatte gerçekleşecek “Dijital Teknolojiler & Yaratıcılık” söyleşisinde Murat Fırat ve Devrim Kunter, Atilla Erkmen moderatörlüğünde sinemada dijitalleşmenin yaratıcılıkla kesişim noktalarını tartışacak.

        Kısa filmlerin ardından uzun metraj sahneye çıkıyor: Film seçkisinde yer alan “Tehlikeli Bölge” 17:00’de sinemaseverler ile buluşacak. Gösterimin ardından filmin yönetmenleri Ramazan Ekmekçi ve Serkan Semiz, Gizem Ertürk moderatörlüğünde seyirciyle buluşarak film üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.

        Aynı saatte düzenlenecek “AI & Sinema” söyleşisinde ise Deniz Türkeri ve Amon Blaze, Filiz Dağ moderatörlüğünde yapay zekânın sinema üzerindeki etkilerini ele alacak.

        AI KISA FİLM SEÇKİSİ YARATICILIĞI VE ÇEŞİTLİLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

        Festivalin ikinci kısa film seçkisi “Kısalar II (AI)”, saat 18:30’da gösterilecek.

        Seçkide; “The Good, The Bad and The Bloodthirsty: The Four Horseman”, “Stuck At The Spaceport”, “The Last of Them”, “The Christmas Operation” ve yarışma dışı “Dreamt by Another” filmleri yer alıyor.

        AI Kısa Film Jürisi Deniz Türkeri, seçki hakkında "Bu yılki seçkimiz, türün farklı damarlarını başarıyla temsil eden yaratıcı yapımlardan oluşuyor. Stuck at the Spaceport, The Passage, Blue Rabbit, The Consultant, Doesn’t Matter, The Good, The Bad and The Bloodthirsty: The Four Horseman, The Last of Them ve The Christmas Operation filmleri; özgün anlatımları ve teknikleriyle bizleri heyecanlandırdı. Tüm filmleri eşit bir özenle değerlendiriyor, her birinin ayrı katkısını önemsiyoruz.

        İlk kez yer verdiğimiz Best AI Short kategorisi, çeşitlilik ve yaratıcılık açısından yeni ufuklar açtı. Yapay zekâ temalı kısa filmler, önümüzdeki yıllarda daha da fazla yapım göreceğimizin işaretini veriyor. Festivalimizin seçim süreci, değerli jüri üyelerimiz ve ekiplerinin aylar öncesinden belirlenen kriterlere göre titizlikle yürüttüğü adil bir değerlendirme ile şekilleniyor" dedi.

        GÜNÜN KAPANIŞINDA POST TRUTH

        İlk günün son bölümünde ise saat 19:30’da Post Truth filmi seyirciyle buluşacak. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Alkan Avcıoğlu, moderatör İren Dicle Aytaç eşliğinde film üzerine bir söyleşi yapacak.

        FESTİVAL BOYUNCA BİLİM KURGU VE FANTASTİK SİNEMA İSTANBUL'DA

        Festival boyunca sinema dünyasının yaratıcı isimleri, bilim kurgu ve fantastik türlerin geleceğine dair fikirlerini paylaşacak. Söyleşiler hem sinema profesyonellerine hem de meraklı izleyicilere açık olacak. 4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, 29 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında Alan Kadıköy ve Biletinial Torun Center Sinemaları’nda gerçekleştirilecek ve beş gün boyunca gösterimler, paneller ve özel etkinliklerle sinemaseverlerle buluşacak.

        #4. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali
