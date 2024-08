Evrim Kuran'ın yeni kitabı: Başarılı bir kadın olduğum için özür dilemiyorum

Akademisyen ve yazar Evrim Kuran kendi hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı “Başarılı Bir Kadın Olduğum İçin Özür Dilerim” kitabını neden yazdığını Habertürk Editörü Didem Arvas'a anlattı.

- İzninizle en çok merak ettiğim sorudan başlamak istiyorum. Kitabınızın adı olan Başarılı Bir Kadın Olduğum İçin Özür Dilerim: Bir İmposter Kitabı oldukça çarpıcı ve düşündürücü. Bu başlığı seçmenizin arkasındaki hikaye nedir?

Oyuncaklı bir başlık. Enteresandır ki, kadınlar başlıkla ilk karşılaştıklarında hınzır hınzır gülüyorlar. Erkekler biraz duruyor, niye özür diliyor ki şimdi bu kadın gibi. İmpostor denen olgu kanıtlanmış başarıları olan insanların hep tedirgin olması ve sanki oraya şans eseri geldiğini sanması, hep foyası ortaya çıkacakmış gibi düşünmesi ve bunun için de sıklıkla kendini bastırması ve hatta o başarısından dolayı içten içe özür dilemesi ile ilgili bir olgu. O yüzden de bu olguya ben halk arasında “başarılı bir kadın olduğum için özür dilerim, yok nolur sizi rahatsız etmek istemiyorum” tadında bir olgu olarak bakıyorum. Bunun için bu uzun cümleyi kitabın adı olarak koyduk. Çarpıcı bir başlık oldu gerçekten, ama belki de özür dilemiyorumdur.

Şahane bir soru, çünkü benim bu kitabı yazmak için yola çıkarkenki perspektifim ayrımcılıklarla başa çıkan bir kadın olmam. Çünkü kapsayıcı ve hakkaniyetli bir toplum hayalim var bu ülkede ve dünyanın her yerinde. En çok zaman geçridiğimiz işyerinde bunlar elbette daha çok karşımıza çıkıyor. Ayrımcılıktan ayrımcılık beğenebilirsin Türkiye’de. Ama Türkiye’de iş yaşantısında görünür en belirgin ayrımcılık kadın-erkek ayrımcılığı, özellikle belli sektörlerde, daha erkek egemen sektörlerde. Fakat görünmez ayrımcılıklar da var. Bir sağlamcılık meselemiz var bizim, bir başka deyişle engelli ayrımcılığı. Dolayısıyla aslında yasaların koyduğu normlara uyarak belli sayıda engelli istihdamı yapıldığını çünkü yapılmak zorunda olduğunu biliyoruz. Ama engelli portföyü o kadar geniş ki acaba bu engellilere ne kadar yer açıyoruz, ne kadar dahil ediyoruz şirketlerimize, nerelere kadar yükseltiyoruz bu başka bir konu. Öte yandan benim 20 yıldır ısrarla üzerine mücadele ettiğim yaş ayrımcılığı var. Yani gençsen daha dünkü çocuksun, yaşlıysan bir ayağın toprakta diyerek hem genci sistemin içine sokmakta direnmek hem de yaşlıyı kolayca sistemin dışına atmaya çalışmak. Her yaşta insanın yetkinliklerini kullanmak gerektiğini düşünüyorum şirketlerde.

48 yaşındayım, kanıtlanmış başarılarım var, belki birileri beni rol model bile alabilir. Ama içimdeki yangının adı impostor’dı. Bu konu üzerinde çok düşündüm ve dedim ki yalnız olamam. Çünkü bu yaşıma geldim, iş dünyasında çok fazla insan tanıdım ve ekseriya kadın olanların benzer duyguları paylaştığını gördüm. O yüzden bundan iki yıl önce Türkiye genelinde hem kadınları hem erkekleri davet ettiğimiz bir başarı algısı araştırması yaptım. Ama ilginçtir ki veya hiç ilginç değildir ki gelenlerin çok azı erkekti. Çünkü erkek zaten başarıyla ilgili bir algının sorgulanmasını bile hayatında yer vermiyor. Dolayısıyla hem Türkiye’deki hem dünyadaki araştırmalar bize gösterdi ki, impostor %70’lerin üzerinde kadınlarda görülüyor. Benim için etkileyici sonuçlardan biri şuydu, impostor’ın mahallesi yok. Araştırmanın bulgularına bakarak impostor şu mahallede, sosyo-ekonomik seviyede ya da şu yaş grubunda karşımıza çıkıyor demek mümkün değildi. Zaten enteresandır ki, eğitim seviyesi yükseldikçe de impostor derinleşiyor. Mesela doktoralı bireylerde impostor’ın daha da yüksek olduğunu gördük. Demek ki bu sende içten içe olamaz. Bilgi seviyen arttıkça “aman Tanrım çok yetersizim” demezsin. Bu sadece seninle ilgili birşey değil, hırsızın hiç mi kabahati yok? Senin etrafta yaşadığın etkileşim de bunu çok tetikliyor. Mesela göçmenler de özellikle de kadın olanlarında arttığını gördük. Ne var, orada da mikro saldrıganlık var. Herkes okları sana çeviriyor ve senin en ufak bir hata yapmanı bekliyor. Ancak araştırmanın bana göre en dikkat çekici sonucu impostor’ın cinsiyet, sınıf, etnitiseye bakmaksızın koşullu sevilen bireylerde ortaya çıkması. Koşullu sevilen herkes hayatının bir döneminde bu tuzağa düşer. Bu senin aslında bebekliğinde çekirdek ailede başlıyor. Bizim toplumumuzda koşullu sevmek en çok kız çocuklarının başına geliyor. Yani sen ev işlerinde hamarat olursan, annene yardım edersen, hanım hanımcık oturursan yaramazlık yapmazsan derslerin iyi olursa en iyi karneyi getirirsen ancak ve ancak hayırlı evlat olarak sevilirsin. Kitap da pek çok hikaye var, impostor’dan muzdarip derin görüşme yaptığımzı kadınlar ve bir miktar da erkek hepsinin hikayesindeki ortak nokta, “babam keşke bna hiç koşulsuz seni seviyorum deseydi, keşke annem bir başarılı koşulu, uslu çocuk olma koşulu olmadan beni sevseydi” demeleri. Böyle olunca ne oluyor biliyor musun, çocukluğunda koşullu sevildiğin zaman sen, kariyerinde de bu tarz liderlere çekiliyorsun. Seni psikolojik baskı altına almasına izin veren bir ruh halinde oluyorsun. Manipülasyon yapmaya teşne bireyler için en iyi kurbanlar impostor’lı insanlardır. Onlarla öyle bir dans ederler ki. Onun için buna izin vermemek için impostor’ımızı iyileştirmek, yani kendimizin farkında olmak ve kendimize şefkat duymak çok önemli. Ben kendime öz şefkat duymak için hayatımın tüm noktalarında iyi yaptığım, kendimle gurur duyduğum başardığımı hissettiğim konuların yeniden yeniden üzerinden geçebilirim. Bir de kendine dışarıdan bakmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben bugün böyle hissediyorum ama an be an impostor’ım tetiklenebiliyor. O zaman ben şunu yapabilirim, kendime dışarıdan bakabilirim, yani bu bedenin dışına çıkıp sanki karşımda başka biri varmış gibi Evrim neden böyle hissediyor diye sorabilirim sanki bir arkadaşımla konuşurmuş gibi çünkü bir impostor mağduru başkalarına etraflarındaki gerçekliği farkettirmelerine karşın o gerçekliği bir tek kendine yönlendiremezler.

REKLAM

-Kitabınızda impostor’dan mustarip dünyaca ünlü isimlerden bahsediyorsunuz. Bu isimler çok şaşırtıcı çünkü kendilerine son derece güvenli kişilikler gibi görünüyorlar. Bu çelişkiyi nasıl açıklarsınız?

Kitabımda çok ünlü bireylerden bahsettim. Türkiye’ye has bir durum değil. Çünkü şöyle bir soru olabilir. Bizim ülkemizdeki kadın-erkek ayrımcılığından dolayı mı Türkiye’de oluyor? Hayır, dünyanın her yerinde oranlar aşağı yukarı böyle. İzlanda başbakanı Jacinda Ardent müthiş güçlü ve özgüveni olan bir kadın gibi görünürdü ama çıktı dedi ki, benim impostor sendromum var, ben kendimi sürekli erkek egemen bir dünyada daha çok çalışmak zorunda hissediyorum. Böyle pek çok edebiyatçı var. Benim çok sevdiğim Lady Gaga. Meşhur şarkıcı Robbie Williams’ın belgeselini izliyordum ve dedim ki bak adam impostor. Eski first lady, Michelle Obama. Böyle o kadar çok isim var ki. Bana gelince dışarıdan bakıldığında kadının iyi bir işi var derler belki ama sor bakalım içeride nasıl, bana hep söylenen bir şey vardı bana yıllarca, kitapta da söyledim, bunu reddediyorum, “sen çok güçlü bir kadınsın, hayır efendim her zaman da öyle olmak zorunda değilim”. Herkesi kendi kırılganlıklarıyla yüzleşmeye kendi omzundan öpmeye davet ediyorum.