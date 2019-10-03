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Haberlerİş-Yaşam

Eylül'de zam şampiyonu sarımsak oldu

İHA

Tüketici fiyatları bazında eylül ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta gerçekleşti. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 24,62 ile limon geldi

Eylül'de zam şampiyonu sarımsak

 

Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında sarımsağı, yüzde 30,85 ile kabak, yüzde 27,75 ile salatalık izledi.

Eylülde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 19,71 ile taksi ücreti, yüzde 18,84 ile patlıcan, yüzde 17,02 ile erkek spor kazağı, yüzde 14,23 ile yurt ücretleri, yüzde 13,92 ile doğalgaz, yüzde 13,82 ile sivri biber ve yüzde 11,35 ile okul servis ücreti yer aldı.

EN ÇOK LİMON UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,62 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 20,29 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 18,23 ile kuru soğan, yüzde 15,29 ile elma, yüzde 14,23 ile taze balıklar, yüzde 12,22 ile patates, yüzde 10,10 ile domates, yüzde 10,05 ile tavuk eti, yüzde 4,57 ile kavun ve yüzde 4,51 ile elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Sarımsak42,58
Kabak30,85
Salatalık27,75
Taksi ücreti19,71
Patlıcan18,84
Erkek spor kazağı17,02
Yurt ücretleri14,23
Doğalgaz13,92
Sivri biber13,82
Okul servis ücreti11,35
Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta11,25
Dolmuş ücreti10,54
Metro ücreti9,46
Çay9,09
Reçel8,05
Antep fıstığı7,07
Erkek eşofmanı6,86
Yumurta6,77
Erkek ceketi6,61
Kreş ve gündüz bakım evleri6,60

Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Salça-0,57
Buğday unu-0,63
Kuru fasulye-0,78
Badem içi-1,00
Nohut-1,77
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar-2,08
Üzüm-2,46
Fındık içi-2,65
Erkek tişörtü-2,74
Şehirler arası otobüs ücreti-3,54
Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)-4,51
Kavun-4,57
Tavuk eti-10,05
Domates-10,10
Patates-12,22
Taze balıklar-14,23
Elma-15,29
Kuru soğan-18,23
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar-20,29
Limon-24,62

 

 

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