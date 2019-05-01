EYT son durum

EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmeleri takip edilmeye devam ediyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi ve memurları temsil eden sendikalar emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için hükümete çağrı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak, Bakan Zehra Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasanın gündemde olmadığını ve böyle bir şeyin mümkün olamayacağını dile getirmişlerdi. Devlet Bahçeli ise konuya olumlu baktığını açıklamıştı. İşte EYT son dakika gelişmeleri...

EYT EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak adlandırılan, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayıp da emeklilikte kademeli yaş artışından etkilenenler bir süredir taleplerini her platformda dile getiriyor. Geçen yıl TBMM açılırken CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin konuyla ilgili ayrı ayrı yasa teklifi vermeleri ve HDP’nin de teklifleri destekleyeceğini açıklaması nedeniyle EYT'lilerin beklentisi arttı. MHP’nin EYT konusunda hükümet ile ortak çözüme odaklanacağını açıklamasından sonra beklentiler bir miktar azalsa da EYT’liler ısrarlı bekleyişlerini sürdürüyor.

DEVLET BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

Devlet Bahçeli, erken emeklilik ile ilgili gelen soruları şu şekilde cevap verdi, "Bizim gündemimizde erken emekli meselesi vardır. Parti programımızda da vardır. Şimdiki seçim arefesinde bunu istismar etmeye gerek yok. Eğer Türkiye'nin ekonomik şartlarını olgunlaştırarak müşterek bir çözüm bulmaya gidilebilir."

BAKAN ALBAYRAK'TAN EYT AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaptığı açıklamada şimdilik gündemlerinde olmadığını belirtti.

CUMHURBŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar için şu açıklamayı yaptı:

"Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında bu uygulama var. Bu başlık altında bir dernek var. Bu derneğin başındaki kişinin durumu bile sosyal güvenliğin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının kanıtı. 1992'de sisteme kayıt olmuş. Bu hanımefendi eski sistemde 38 yaşında emekli olacaktı. Bu hanımefendi 2022'de 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayacak. Sadece emekli maaşı için bu yaşı beklemesi gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp, 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Buna hiçbir ülke dayanamaz. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı bulmadığı dönemde 40 yaşında emekli olmanın belki izahı vardı. Ama bugün ülkemizde 78 yaş ortalama ömrü. Bugün ortalama emeklilik yaşı 52'dir. Bu AB'de 65'tir. Türkiye yeni yeni 65 yaş sınırına çıkmaya çalışıyor. Bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor. Bunun yıllık maliyeti 26 milyar liradır. Toplamda bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Biz böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı, milletimize soruyorum. Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez. Sosyal güvelik sistemimizi yeni bir batağın içine niye sürükleyelim? Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım."