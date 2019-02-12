EYT'de yeni gelişme! Prim gün sayısını doldurmuş fakat emekli olabilmek için yaşı bekleyen binlerce vatandaş erken emeklilik yollarını arıyor. EYT ile ilgili son gelişmede, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili herhangi bir yasa çıkmayacağını şu an böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da aynı şekilde EYT ile ilgili yeni bir gelişmenin şu an olmadığını geçtiğimiz açıklamalarında dile getirmişti.

EMEKLİKİKTE YAŞA TAKILANLAR EYT İÇİN YENİ GELİŞMELER

Ankara’da, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ’EYT Buluşması’na binlerce kişi katıldı.

EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen ’EYT Buluşması’na katılmak isteyen kişiler Türkiye’nin dört bir noktasından sabah saatlerinde Ankara’ya geldi. Bir araya gelen kalabalık, Anıtkabir’i ziyaret etti, ardından da programın düzenlendiği Yenimahalle’de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ne geçti. Çok sayıda EYT’li, salona sığmayınca dışarıda kaldı. Kalabalık hem salon içerisinde, hem de salon dışarısında sık sık slogan atarak, sorunlarının çözülmesini istedi. Düzenlenen programa CHP’li ve İYİ Partili milletvekilleri de destek verdi.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, Türkiye’nin farklı noktalarından binlerce insanın Ankara’da bir araya geldiğini söyledi. Amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu belirten Özüpak, "Bir olduk, birliğimizi gösterdik. Bizim isteğimiz, 4447 sayılı yasanın getirdiği mağduriyetlere artık son verilmelidir. Bunun için de sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bizleri yok saymalarını istemiyoruz. Biz ülkemizin en fazla emek veren, en fazla hizmet eden insanlarıyız. Bizi göz ardı edemeyeceklerini düşünüyoruz. Buradan da bunu haykırmış olduk. Haklıyız, hakkımızın peşindeyiz, seçim öncesi biz bu yasanın geçmesini istiyoruz. Vaat değil, sadece icraat istiyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." ifadelerini kullanmıştı.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NDAN EYT AÇIKLAMASI

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin temsilcileriyle yaptığı buluşmada, “Çalışan insanlar ihtiyaçlarını giderecek kadar gelire sahip olurlarsa, ekonomi patlar” dedi.

Bir dizi açılışlar ve partisinin Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım törenine katılmak üzere Kayseri’de bulunan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir otelde Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin temsilcileriyle buluştu.

Burada bir konuşma yapan Temel Karamollaoğlu, “Bir ülkede çalışan insanlar eğer bütün ihtiyaçlarını giderecek kadar bir gelire sahip olsalar ekonomi patlar, talep artar. Erbakan hoca o zammı verdiği zaman herkes bir korkunun içindeydi, ‘ne olacak’ diye. Ondan sonra pazarda bir canlanma meydana geldi, çünkü parası olan pazara gitti ihtiyacını gidermek için. Esnaf canlandığı gibi sanayide de atılımlar başladı” ifadelerini kullandı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN EYT AÇIKLAMASI

"Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi ve EYT Çalıştayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında şu ifadeleri kullandı:

"İşçinin hakkını kim gasp ediyor? İktidar yapması gerekeni yapmıyor. Fatura vatandaşa çıkarılıyor.

Açık yüreklilikle her yerde söylüyorum. 38 yaşında emeklilik olmaz ama yasalar bunu bana bir hak olarak veriyorsa, ben bu haktan yararlanmak istiyorum. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülürse 750 milyar lira açık olduğu söyleniyor. Bu rakam asla ve asla doğru değil. Yok öyle bir şey. 38 yaşında emeklilik lafının söylenmesinin arkasında sosyal güvenlik sisteminde sizin beklentilerinize uygun bir düzenlemenin yapılmasının önünü kesmek istiyorlar."

"Ben vatandaşın hakkını savunuyorum"

"Suriyelilere 35 milyar lira veriyorsun. Emekliye gelince... Bunu söyleyince de "Irkçılık yapıyorsun" diyor. Hayır efendim, ben vatandaşın hakkını savunuyorum. Sen de çift maaş alıyorsun. Özrü kabahatinden büyük bir politikacıyla karşı karşıyayız."

"Asıl mücadeleyi sendikacıların yapması lazım"

"Neden kayıtdışı ekonomi ile mücadele etmiyorsunuz. Kayıtdışı çalışma ile mücadelenin dünyada bir yöntemi var. Sendikalaşmayı zorunlu kılacaksınız. Niçin sendikalaşma engelleniyor? Asıl mücadeleyi sendikacıların yapması lazım. Emekli aylığı 2032 liradan 801 liraya düştüğü zaman bu ülkede sendikacıların kıyamet koparması lazım. Emekli aylığının yarıdan fazlası kesiliyor."