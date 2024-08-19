Eyüpspor: 4 - Bodrum FK: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Eyüpspor oldu.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 46'da Gianni Bruno, 55'te Mame Thiam, 86'da Samu Sainz ve 90+5'te Halil Akbunar attı. Konuk ekibin tek golünü ise 30. dakikada Zdravko Dimitrov kaydetti.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Yeşil Beyazlılar ise 0 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada Umut Meraş’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Akbaba’nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere çıktı.

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30. dakikada sağ kanattan Üzeyir Ergün’ün yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Dimitrov’un yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer’in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

34. dakikada Mohammed’in savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Gökdeniz Bayraktar, rakibini geçip altıpas çizgisinin sol tarafından yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

44. dakikada Emre Akbaba’nın sağ taraftan ceza sahasına yerden çevirdiği topta sırtı kaleye dönüp topla buluşan Thiam'ın yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

46. dakikada sol kanattan Umut Meraş’ın yaptığı ortada altıpas gerisinde Emre Akbaba’nın yaptığı vuruşta kaleci Diogo Sousa’dan seken topu altıpas içerisinde Bruno tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

55. dakikada Bruno’nun savunmanın arasında attığı pasta ceza sahası içinde topla buluşan Thiam, penaltı noktasının sol tarafında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, savunmanın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

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85. dakikada hücum yönünün sol tarafından Üzeyir Ergün’ün kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Puscas’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkte auta gitti.

86. dakikada Ahmed Kutucu’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Saiz, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-1

90+5. dakikada Saiz'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Seşlar, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını Halil Akbunar'a çıkardı. Bu oyuncunun boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1

Karşılaşma Eyüpspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.