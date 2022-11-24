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Haberler Magazin Ezgi Mola kötü haberi böyle duyurdu: Ben ne yapacağım şimdi? - Magazin haberleri
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Ezgi Mola kötü haberi böyle duyurdu: Ben ne yapacağım şimdi?

Üç ay önce Tibet spaniel cinsi köpeği 'Suşi'yi kaybeden Ezgi Mola, diğer köpeği 'Kuki'nin de hayata veda ettiğini, "Ben ne yapacağım şimdi?" sözleriyle duyurdu

Ezgi Mola kötü haberi böyle duyurdu: Ben ne yapacağım şimdi? - Magazin haberleri
Kötü haberi böyle duyurdu: "Ben ne yapacağım şimdi?"
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HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, üç ay önce köpeği 'Suşi'nin acısıyla sarsılmıştı. Tibet spaniel cinsi köpeğini kaybeden Mola, köpeğinde "Teşekkürler Suşi'm..." sözleriyle veda etmişti.

İKİNCİ ACI

Ünlü oyuncu, aynı üzüntüyü yeniden yaşadı. Ezgi Mola'nın diğer köpeği 'Kuki' de vefat etti.

Kötü haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyuran Mola, "Selam söyle 'Suşi'ye! Ben ne yapacağım şimdi 'Kuki?" ifadelerini kullandı.

BİR KÖPEĞİ DAHA VAR

Hayvanlara olan sevgisi ve düşkünlüğüyle bilinen Ezgi Mola'nın 'Bıdı' adında bir köpeği daha bulunuyor.

Fotoğraflar: Instagram

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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