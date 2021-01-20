"O PARAYA BEYLİKDÜZÜ'NDEN EV ALINIR!"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Ezgi Mola, şunları söyledi:

Evde tadilat yaptırıyorum. Geçen gittik, mutfak için fiyat alıyoruz. Fayanslar, parkeler, mutfak eşyaları... Arkadaşlar bir fiyat çıkarmış. Şişirmiş şişirmiş, sonra, 'Size yüzde 60 indirim yapıyoruz' dediler!

Bir mutfağın fiyatı 120 bin lira olabilir mi? Saçmalık. Sonra da onu 40 bine indirmiş. İnanamadım. Koca mutfak yaptırmıştım birkaç yıl önce 10 bin lira vermiştim. 120 bine mutfak mı yapılır? Delirdi mi bunlar? Yalı mı yaptırıyorum ayol ben? 120 bine Beylikdüzü’nden 1+1 ev alınır.