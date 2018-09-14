FAC Team für Wien - Ried sahaya çıkıyor

Avusturya 1.Lig heyecanı devam ediyor. FAC Team für Wien, 14 Eylül 2018 Cuma günü Ried takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:10. 5 puanlı FAC Team für Wien 13. sırada bulunuyor, Ried 14 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi FAC Team für Wien, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ried, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 188 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FAC Team für Wien kazanırsa 4.60, beraberlik çıkarsa 3.75, Ried sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

FAC Team für Wien son haftadaki FC Wacker Innsbruck müsabasında 0-2 kazandı.

Ried, Kapfenberg karşılaşmaında 7-1 kazandı.

FAC Team für Wien, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. FAC Team für Wien, kendi sahasında 1 gol attı, 5 gol yedi.

Ried, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Ried, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ