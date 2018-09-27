Sosyal ağ Facebook, dünyanın dört bir yanındaki tüm reklamverenler için Facebook Hikayeler’de de reklam uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu.

Geçen yıl Instagram Hikayeler'de reklam uygulamasını başlatan şirketin açıklamsına göre markalar ve reklamverenler, haber kaynağı ya da Instagram Hikayeler üzerinden yürüttükleri reklam kampanyalarına Facebook Hikayeler'i de ekleyebilecek.

Bu yenilikle reklamverenler Facebook’un hikaye reklamları için sunduğu hedefleme ve ölçümleme seçeneklerinden faydalanabilecek, erişim, marka farkındalığı, video görüntülemeleri, uygulama indirme, dönüşüm, trafik ve potansiyel müşteri reklamları gibi halihazırda Instagram Hikayeler için kullandıkları araçları da kullanabilecekler.

Sosyal ağ, Facebook Hikayeler (Facebook Stories) ile ilgili son istatistikleri de paylaştı. Buna göre 300 milyondan fazla insan her gün Facebook Hikayeler’i ve Messenger Hikayeler’i kullanıyor.

ÜÇ KİŞİDEN İKİSİ KULLANIYOR

Ipsos tarafından 12 ülkeden 13-54 yaş arası Facebook Hikayeler özelliğini kullanan binlerce kişiyle yapılan araştırmaya göre her üç kullanıcıdan ikisi, en az üç farklı uygulamada hikayeleri düzenli olarak kullanıyor. Araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 63’ü, hikayeleri gelecekte daha fazla kullanmayı planladığını söylüyor.

Öte yandan kullanıcıların yüzde 62’si, bir markayı ya da ürünü hikayede gördükten sonra daha çok ilgileniyor. Facebook’un açıklamasında yer verilen bilgiye göre kullanıcılar çoğunlukla hızlı ve anlaması kolay (yüzde 51), bir indirimi ya da promosyonu duyuran (yüzde 51), yeni ürünleri tanıtan (yüzde 44), gerçekçi olan (yüzde 46) ve ipucu/öneri paylaşan (yüzde 45) hikayeleri daha tercih ediyor.





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