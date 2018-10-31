Sosyal ağ Facebook, 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin sonuçlarını açıkladı. Aylık aktif kullanıcı sayısını 2 milyar 271 milyona çıkaran Facebook’un 3. çeyrekteki gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 13.7 milyar dolara çıktı.
2018 yılının başından bu yana Cambridge Analytica başta olmak üzere veri gizliliği ve güvenlik açıkları skandallarıyla çalkanan sosyal ağın kullanıcı sayısındaki büyüme yavaşlasa da devam etti. Facebook aylık aktif kullanıcı sayısını, bir önceki çeyreğe göre 37 milyon, 2017 yılı sonuna göre ise 142 milyon artırdı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre sosyal ağın son bir yıllık dönemdeki aylık aktif kullanıcı sayısındaki artış ise 199 milyonu buldu.
Ancak kullanıcı sayısındaki artışın artık tamamen ABD ve Avrupa dışındaki pazarlardan geldiği görüldü. Facebook’un ABD ve Kanada’daki kullanıcı sayısı yerinde sayarken, Avrupa’da ise yıl başından bu yana 2 milyon azaldı.
Üçüncü çeyrekte 13.7 milyar dolar olan Facebook’un gelirleri bu yılın ilk 9 ayında yüzde 40 artışla 38.9 milyar doları buldu. Dünya genelinde her bir kullanıcıdan ortalama 6.09 dolar kazanan Facebook’un kullanıcı başına ortalama geliri, ABD ve Kanada’da 27.61 dolarla zirveye çıktı. Facebook, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa’da ise kullanıcı başına 8.82 dolar gelir elde etti.
YATIRIMCI MEMNUN, HİSSELER YÜKSELİŞTE
Bu yılın üçüncü çeyreğinde net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9’luk artışla 5.1 milyar dolara çıkaran Facebook, 2018’in ilk 9 ayı sonunda ise 15.2 milyar dolar kâr elde etti. Şirketin 9 aylık net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttı.
Çeyrek sonuçlarını değerlendiren Facebook CEO'u Mark Zuckerberg, sosyal ağ üzerinden yaptığı paylaşımda, "Artık 2.6 milyardan fazla kişi Facebook, Whatsapp, Instagram veya Messenger'ı her ay kullanıyor ve 2 milyardan fazla insan her gün en az bir hizmetlerimizi kullanıyor" dedi.
Sonuçlar, analistlerin gelir büyümesi tahminlerinin biraz altında kalsa da özellikle veri skandallarıyla sarsıldığı bir dönemde şirketin kullanıcı sayısını korumayı başarması, yatırımcıları memnun etti. Finansal ve operasyonel sonuçların açıklanmasının ardından Facebook’un Nasdaq’ta işlem gören hisseleri açılış öncesinde yüzde 4 yükseldi.
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