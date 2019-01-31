2018 yılını kişisel verilerin güvenliği alanında yaşadığı ve yaşattığı skandallarla geçiren Facebook, geçen yılın son çeyreğini rekor üstüne rekor kırarak kapattı. Yıllık bazda gelirlerini yüzde 37, net kârını ise yüzde 39 artıran sosyal ağ, kullanıcı sayısını ise 2.3 milyarın üzerine taşıdı.

2018 yılına ait 4. çeyrek sonuçlarını açıklayan Facebook’un aylık aktif kullanıcı sayısı, son bir yılda 191 milyon artışla 2 milyar 320 milyona çıktı. Böylece Facebook geçen yıl günde ortalama 523 bin yeni aktif kullanıcıyı ağına çekmiş oldu. Sosyal ağın günlük aktif kullanıcı sayısı da 121 milyon artışla 1 milyar 523 milyona ulaştı.

Şirketin 2017 yılında 40.6 milyar dolar olan toplam gelirleri de 2018 yılında yüzde 37 artışla 55.8 milyar dolara çıktı.

Facebook’un bu gelirlerinin yüzde 98.5’i (55 milyar doları) reklamlardan geldi. 2017 yılını 15.9 milyar dolarlık net kârı ile kapatan Facebook, 2018 yılında ise bu rakamı yüzde 39 artırarak 22.1 milyar dolara taşıdı.

Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısındaki değişim

Dünya genelinde kullanıcı başına ortalama gelirini 6.18 dolardan, 7.37 dolara çıkaran şirket, bu rakamın ABD ve Kanada’da 35 dolara dayandığını açıkladı. Son verilere göre Facebook, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa’da ise kullanıcı başına 10.98 dolar gelir elde ediyor.

HİSSELERİ UÇURDU

Bünyesindeki Facebook, Instagram, WhatsApp veya Messenger’ı her ay 2.7 milyar insanın kullandığını duyuran sosyal ağ, bu platformlardaki günlük aktif kullanıcı sayısının ise 2 milyarı aştığını duyurdu.

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in, “Topluluğumuz ve işimiz büyümeye devam ediyor” sözleriyle değerlendirdiği sonuçlar, şirketin hisselerine de olumlu yansıdı. Facebook hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 11'den fazla yükselerek 167 doları aştı.