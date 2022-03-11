Son dakika: Facebook Putin ve Rusya için nefret söylemlerini serbest bıraktı

Facebook’tan 'nefret'e izin kararı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, sosyal medya platformlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus askerlerine yönelik nefret söylemlerini serbest bıraktı.

Uluslararası haber ajansı Reuters tarafından görülen Meta’nın dahili e-postalarına göre, sosyal ağ bazı ülkelerdeki Facebook ve Instagram kullanıcılarının Ukrayna işgali bağlamında Ruslara ve Rus askerlerine karşı şiddet çağrısı yapmasına izin verecek.

Sosyal medya şirketinin içerik moderatörlerine gönderilen dahili e-postalarına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin veya Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko'ya ölüm çağrısı yapan bazı gönderilere geçici olarak izin veriliyor.

'İŞGALCİLERE ÖLÜM...!'

Sivillere yönelik söylemlere ise izin verilmeyeceğini açıklayan Reuters’a konuşan Meta’nın sözcüsü, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bir sonucu olarak, 'Rus işgalcilere ölüm' gibi şiddet içeren konuşmalar gibi normalde kurallarımızı ihlal edecek siyasi ifade biçimlerine geçici olarak izin verdik" dedi.

Meta’nın Rus askerlerine yönelik şiddet çağrılarına ilişkin geçici politika değişikliklerinin Ermenistan, Azerbaycan, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya ve Ukrayna için geçerli olacağı belirtildi.