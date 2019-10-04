Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTeknolojiFacebook'tan sonra 2 şirkete daha ceza

İki şirkete 680 bin lira "veri ihlali" cezası

AA

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlali gerekçesiyle bir turizm şirketi ile şans oyunları internet sitesine toplam 680 bin lira idari para ceza uygulanmasına hükmetti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, dün de Facebook'a veri ihlali nedeniyle 1 milyon 600 bin lira ceza kesmişti

bilgisayar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlali gerekçesiyle bir turizm şirketi ile şans oyunları internet sitesine toplam 680 bin lira idari para cezası verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir şans oyunları sitesi, veri sızıntısı sonrasında bazı kullanıcılara ait telefon numaralarının da bulunduğu çeşitli bilgilerin yer aldığı listenin internet sitelerinde dolaştığını, ihlalin ne zaman gerçekleştiğinin bilinmediğini belirterek Kurula başvurdu.

Konuya ilişkin inceleme başlatan Kurul, yaşanan ihlalin teknik ve idari bir kusur olduğu sonucuna ulaştı.

İhlalden etkilenen kişi sayısının tespit edilemediğine, kişilere bildirim yapılmadığına işaret eden Kurul, bunun da teknik ve idari tedbirlerin tam olarak alınmadığının, uygulanmadığının göstergesi olduğu görüşüne vardı.

Kurul, söz konusu veri ihlalinin oluşmaması için Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirleyerek veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle internet sitesinin ait olduğu şirketi 150 bin lira idari para cezasına çarptırdı.

Ayrıca kanunda yer alan "İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir" hükmü hatırlatılarak, veri ihlali nedeniyle gerekli bildirimde bulunulmaması nedeniyle şirkete 30 bin lira idari para cezası verilmesi de kararlaştırıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bir turizm şirketi çalışanının bilgisayarına yetkisiz kişilerin ulaşması sonucunda müşteriler ve personele ait bazı bilgilerin ele geçirilmesinde de veri ihlali tespit etti.

Kurul, şirkete gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmaması, ihlale ilişkin bildirim yapılmaması gerekçesiyle toplam 500 bin lira idari para cezası verdi.

Böylece Kişisel Verileri Koruma Kurulu, her iki veri ihlali nedeniyle toplam 680 bin lira idari para cezasına hükmetmiş oldu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Teknoloji ürünleri fiyatları nasıl değişti? Haberler
TEKNOLOJİTeknolojide enflasyon ne oldu?
Netflix USB bellek dolandırıcılığına dikkat! Haberler
TEKNOLOJİNetflix: "Ben size zarf yollamam!"
Samsung Galaxy S4 sahiplerine 10 dolar ödeyecek! Haberler
TEKNOLOJİSamsung’a 10 dolarlık fatura!
Apple iPhone 11 fiyatı ve özellikleri neler? iPhone 11 Türkiye satış tarihi açıklandı!
TEKNOLOJİİşte iPhone 11'in fiyatı ve özellikleri
Apple, iPhone 11 için Türkiye'ye tarih verdi! iPhone 11 Türkiye satış tarihi belli oldu - Haberler
TEKNOLOJİApple iPhone 11 için Türkiye'ye tarih verdi!
Türk kullanıcıların verilerini ihlal eden Facebook'a ceza! - Haberler
TEKNOLOJİFacebook'a Türkiye'de ceza!
YouTube geçmişi otomatik olarak nasıl silinir? Haberler
TEKNOLOJİYouTube geçmişiniz artık sizin elinizde!
İşte katlanabilir ekranlı yeni telefon: Microsoft Surface Duo - Haberler
TEKNOLOJİ'Katlanabilir telefonda ben de varım' dedi
Türk Telekom 1 milyar liralık borçlanma aracı ihrac edecek
TEKNOLOJİTürk Telekom 1 milyar liralık tahvil satacak
Facebook CEO'su Zuckergberg'ten tehdit gibi açıklama
TEKNOLOJİBaşkan seçilirse savaşırız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X