Facebook’un dün gece açıkladığı 2018 yılı 2. çeyrek sonuçları, sosyal ağın geleceğine ilişkin karamsar tabloları artırdı. Bu yılın ilk çeyreği sonunda 2 milyar 196 milyon olan sosyal ağın aylık aktif kullanıcı sayısı, 2018’in haziran ayı sonu itibariyle 2 milyar 234 milyona çıktı. Aynı dönemde günlük aktif kullanıcı sayısı da 1 milyar 449 milyondan 1 milyar 471 milyona çıktı.

Şirketin Cambridge Analytica veri skandalı ile boğuştuğu çeyreğin ardından gelen ikinci çeyrekte günlük aktifte 22 milyon, aylık aktifte ise 39 milyonluk kullanıcı sayısı artışı, Facebook’un büyüme oranının da ciddi bir şekilde yavaşladığını ortaya koydu. Geçen çeyrekte günlük aktif kullanıcı sayısını yüzde 1.5 artırabilen Facebook, bu büyüme oranı ile tarihinin de en düşük büyümeye oranına imza atmış oldu.

‘GELİR BÜYÜMEMİZ DÜŞECEK’

Facebook’un kullanıcı sayısındaki yavaşlama sinyallerine, şirketin gelecek döneme ilişkin gelir beklentilerinin de düşmesinin eklenmesi, sosyal ağın borsadaki hisselerine darbe vurdu.

Facebook’un Mali İşlerden Sorumlu Başkanı David Wehner, bu yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde Facebook’un gelir büyümesinin azalacağını açıklamasının ardından, sosyal ağın Nasdaq Endeksi’nde işlem gören hisselerinin değeri yüzde 24’ü bulan değer kaybı yaşadı.

Sosyal ağın finansal sonuçlarını değerlendiren Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, "Dünya nüfusunun üçte biri en az bir Facebook ürününü (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) kullanıyor" açıklaması da yatırımcıları sakinleştirmeye yetmedi. Kapanış sonrası işlemlerde yaşanan bu sert düşüş, Facebook’un piyasa değerinin de 150 milyar dolarını birden sildi.

Şirketin piyasa değeri 630 milyar dolar seviyesinden 480 milyar dolar seviyelerine kadar inerken, dünkü kapanış sontası işlemlerde yaşanan sert düşüşün, bugünkü açılış öncesi işlem emirlerinde de görüldüğü gözlendi.

'SONSUZA KADAR BÜYÜYEMEZ'

Bu yılın ilk çeyreğinde 11.9 milyar dolar gelir elde eden Facebook’un gelirleri yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11’lik artışla 13.2 milyar dolara çıktı. Analistler, Facebook’un gelirlerindeki çift haneli büyüme trendinin sonuna gelinmiş olabileceğine dikkat çekerken; Pivotal Araştırma Grubu Analisti Brian Wieser, “Facebook, 2.2 milyar aylık aktif kullanıcıya ulaştı, ancak sonsuza kadar büyüyemez. Facebook’un ana platformu kan kaybediyor” yorumunda bulundu.

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