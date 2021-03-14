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Armatör Kadayıfçıoğlu yanında kuzeni ile kazaya karıştı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza, baba oğulu hayattan kopardı. İddiaya göre ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada, Buğra Yorulmaz olay yerinde, sürücü koltuğundaki baba Murat Yorulmaz ise hastanede hayatını kaybetti. Yaralı armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı

FACİA! Son dakika: Ünlü armatör kazaya karıştı: Ölü ve yaralılar var
Ünlü armatör kazaya karıştı: Ölü ve yaralılar var
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DHA

Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada baba ile oğlu, armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralandı.

DHA'nın haberine göre feci kaza, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Şehit Mustafa Gürcan Caddesi Palm City Kavşağı'nda meydana geldi. Armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun kullandığı 34 BK 0999 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşak sistemine kırmızı ışık ihlali yaparak süratli girdi.

06 AV 9903 plakalı otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak, yol kenarındaki demir direğe çarptı.

BABA İLE OĞLUNUN FECİ SONU

Kazada, 06 AV 9903 plakalı aracın sürücüsü Murat Yorulmaz ile yan koltuktaki oğlu Buğra Yorulmaz yola savruldu. Buğra Yorulmaz olay yerinde yaşamını yitirdi, Murat Yorulmaz da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Diğer araçtaki yaralılar Bilal Kadayıfçıoğlu, kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu, polis memuru Ömer Tokaç ve gemi kaptanı Murat Kutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ölen Buğra Yorulmaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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