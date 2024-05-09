Faciadan dönüldü! Akaryakıt istasyonunda takla attı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonunda çarpışan otomobillerden biri takla attı. Takla atan otomobilin yakıt pompasına çarpmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Cırgalan mahallesi Sivas bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu içerisinde K.Y.'nin sürücüsü olduğu otomobil, M.A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarken yakıt pompası önünde durdu. Kazanın ardından istasyon çalışanları sürücülerin yardımına koşarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.