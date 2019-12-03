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Fahrettin Altun'dan CİMER açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “2019 yıl sonu itibari ile CİMER’e başvurusu sayısının 3 milyon 150 bini bulması bekleniyor. Bu rakam 2018 yılına kıyasla başvurularda yaklaşık yüzde 10’luk bir artışa tekabül ediyor. Üstelik dünya da CİMER’in başarısını takdir etti ve CİMER’in devlet-vatadandaş ilişkilerine olan katkısı uluslararası alanda kabul gördü” dedi.

Fahrettin Altun
İHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, mikro blog platformu Medium hesabından “Cimer Devrimi” başlıklı bir yazı yayınladı. Altun, yayınladığı yazıda şu ifadelere yer verdi:

“Dünya değişirken ve teknoloji hayatımıza tüm hızıyla yön vermeye devam ederken Türkiye’nin de bundan geri kalması beklenemez. Üstelik her şeyin daha iyisini hak eden vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak devletimizin en temel görevi. Bir dönem Anadolu insanı kamu görevlilerinin karşısında el pençe duruyor, derdini anlatacak muhatap bulamıyor, anlatsa da sorunları çözüme kavuşma ihtimali çok düşük oluyordu. Ancak tüm bunlar çok şükür geçmişte kaldı. Vatandaşlarımızın da devlet yönetiminin paydaşı olduğu, derdini, şikayet ve taleplerini korkmadan, çekinmeden ilgili kurumlara iletebilecekleri bir Türkiye var artık. Halkımıza daha iyi hizmet vermek için dünyaya örnek olacak bir bilgi edinme-şikayet-talep sistemini yürürlüğe koyduk.”

CİMER’in vatandaşların talep, şikayet ve bilgi edinme başvurularına kamu tarafından en hızlı ve etkili cevabın verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulduğunu hatırlatan Altun, “Devlet-toplum ilişkisini güçlendirmek bağlamında çok önemli bir fonksiyon icra ediyor ve dünya çapında gıpta edilen bir sistem ile yurttaşlarımıza hizmet veriyor. Vatandaşlarımız ihbar, talep ve şikayetlerini son derece hızlı bir şekilde online olarak CİMER ile Cumhurbaşkanlığı’na iletebiliyor. Böylece devletimiz yurttaşların doğrudan idareye katılımını sağlamakla beraber etkili bir denetim mekanizmasını da devreye sokmuş oluyor. Yurttaşlarımız da CİMER’i sevdi ve kullanımı son derece kolay olan bu online bilgi edinme- şikayet-talep sistemimize çabucak entegre oldu. CİMER’in öncülü olarak kabul edebileceğimiz BİMER’e 2006 yılında 129 bin, 2007’de 137 bin, 2014’te 1 milyon 124 bin ve 2015’te 1 milyon 200 binden fazla başvuru oldu. 2019 yıl sonu itibari ile CİMER’e 3 milyon 150 bin civarında başvuru gelmesi bekleniyor. Bu rakam 2018 yılına kıyasla başvurularda yaklaşık yüzde 10’luk bir artışa tekabül ediyor. Üstelik dünya da CİMER’in başarısını takdir etti ve CİMER’in devlet-vatadandaş ilişkilerine olan katkısı uluslararası alanda kabul gördü” dedi.

Bu yıl Nisan ayında Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin organize ettiği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde, CİMER’in “Bilgiye Erişim” alanında “En İyi Proje” seçildiğini sözlerine ekleyen Altun, “366 proje arasından CİMER’in birinci olması yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. CİMER ayrıca Temmuz ayında da Halkla ilişkilerin “Oscarları” olarak kabul edilen Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) ‘Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde de ‘Halkla İlişkiler’ kategorisinde ödül kazandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yüz akı faaliyeti olan CİMER vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı güçlendirmek ve daha iyi bir kamu hizmeti verilmesi adına gereken önlemlerin alınmasını sağlamak için çalışmaya devam edecek. Eski Türkiye’nin tortularını atmak kolay değil. Özellikle hantal ve vatandaşı küçümseyen kamu anlayışını yerle bir etmek. Ancak Türkiye değişmeye ve dönüşmeye devam ediyor. Günümüz Türkiye’sinde halkımızın yolladığı dilekçelerin okunmadan çöpe atıldığı kamu anlayışı tarih oldu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışının öncülüğünü yapmaya ve dünyaya örnek olmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.

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