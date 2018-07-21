Fakel - Petrotrest maçı öncesi rakamlar

Fakel ve Petrotrest, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Fakel son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Petrotrest son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 382. İddaa'da Fakel kazanır 4.00, berabere biter 3.00, Petrotrest kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Fakel son haftadaki Gazovik Orenburg müsabasında 5-0 yenildi.

Petrotrest ise Luch Vladivostok karşılaşmasında 3-2 kazandı.

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