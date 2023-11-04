Son dakika: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı

Son dakika: Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin sorgusu tamamlandı İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde dün akşam saat 17.20'de ifade alma işlemleri başlayan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin işlemleri saat 23.45'de tamamlandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.

DHA'nın haberine göre; Polat çiftinin ifade alma işlemlerine saat 17.20 sıralarında başlanmıştı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan ve 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin ve Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45'de tamamlandığı bildirildi.