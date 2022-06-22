'Falan Filan' yayında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Müzik
ABONE OL

'Falan Filan' yayında

Alternatif sahnenin sevilen grubu "Çıkamadık İşin İçinden", yepyeni şarkısı "Falan Filan"ı yayınladı

'Falan Filan' yayında
'Falan Filan' yayında
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

2017 yılında Çağrı Güneş (vokal/klavye), Yasin (elektro gitar) ve Ahmet Umut Divitci (bas) tarafından Muğla'da kurulan ve "Bıraksam Kendimi", "Sensizliğin Resmi" gibi şarkılarıyla beğeni toplayan "Çıkamadık İşin İçinden" grubu, üretmeye devam ediyor.

Sözü ve müziği Çağrı Güneş imzalı alternatif pop türündeki şarkının düzenlemesi ise "Çıkamadık İşin İçinden" grubuna ait. Klavye ve vokal tarafında Çağrı Güneş yer alırken kendisine basgitarda Ahmet Umut Divitci, davulda Mete İleri ve gitarda Atakan Kırdil eşlik ediyor.

"Falan Filan", tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti! Gelinim Olur Musun Tülin’i bakın nasıl değişti! Bir dönem Caner Toygar ile aşk yaşayan Tülin Koca'nın son hali herkesi şaşırttı!
MÜZİK Gelinim Olur Musun programıyla ünlenmişti!
Iraklı sanatçı Muhammed Ahmet Erbilli son yolculuğuna uğurlandı
MÜZİK Iraklı sanatçı Muhammed Ahmet Erbilli son yolculuğuna ...
Nova Norda: Babaannemin vasiyetiyle hayatım değişti - Magazin haberleri
MÜZİK ‘Babaannemin vasiyetiyle hayatım değişti’
Ajda Pekkan konser verdi - Magazin haberleri
MÜZİK 'Süperstar' konser verdi
Kalben'in 'Düşünürüm' şarkısı öyle içten! - Müzik haberleri
MÜZİK 'Düşünürüm' öyle içten!
Nükhet Duru'dan yeni cover - Magazin haberleri
MÜZİK Nükhet Duru'dan yeni cover
Berk Can Arslan’dan ‘Teslimiyet’ - Magazin haberleri
MÜZİK Berk Can Arslan’dan ‘Teslimiyet’
Ünlü isimler Musa Eroğlu için buluştu - Magazin haberleri
MÜZİK Ünlü isimler Musa Eroğlu için buluştu
Oğuzhan Koç'tan şarkı müjdesi - Magazin haberleri
MÜZİK Oğuzhan Koç'tan şarkı müjdesi
Deniz Küçükakyüz ile Selçuk Balcı'yı buluşturan şarkı - Magazin haberleri
MÜZİK Deniz Küçükakyüz ile Selçuk Balcı'yı buluşturan şarkı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.