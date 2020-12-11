Falcao'nun son durumu 0:00 / 0:00

Süper Lig’de bu haftayı bay geçecek olan Galatasaray, önce salı günü Darıca GB ile kupada karşılaşıp ardından da cuma günü Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olacak.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; ligde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar’da eksiklerin de yavaş yavaş takıma dönmeleri bekleniyor. 1 aydan uzun süredir sağ üst ön adale grubunda ağrı hissettiği gerekçesiyle takımla çalışmalara katılamayan Radamel Falcao’nun tedavisinde ise artık sona gelindi. Son olarak dün gerçekleşen idmanda da takımla çalışmalara katılmayan Kolombiyalı golcü, bireysel saha çalışmalarını sürdürdü. Ancak önümüzdeki haftayla birlikte Dünyaca ünlü yıldızın takımla birlikte çalışmalara katılabileceği öğrenildi.

İLK 11 ŞANSI DÜŞÜK

Karagümrük maçının kadrosunda olması beklenen Falcao’nun ilk 11 şansının olmadığı da öğrenildi. Cimbom’un son 3 maçta kaydettiği 8 golün 5’ini kaydeden Mbaye Diagne’nin form grafiği, Falcao’nun ilk 11 şansını ortadan kaldırdı. Devre arasında takımdan ayrılması beklenen golcü oyuncunun zorda kalınmadığı müddetçe Sarı-Kırmızılı formayı giymesinin zor olduğu bildirildi.

SARACCHI VE BABEL DE DÖNECEK

Radamel Falcao’yla birlikte tedavisi süren Marcelo Saracchi’nin de yakın zamanda takıma döneceği ifade edildi. Karagümrük maçına kadar hazır hale geleceği ancak ilk 11 şansının bulunmadığı öğrenilen Uruguaylı sol bekin yerine ise Emre Taşdemir sahada olacak. Öte yandan belinde ağrı hisseden Ryan Babel’in de kısa süre içinde takıma dönebileceği ifade edildi. Galatasaray’ın 1 hafta sonra oynayacağı Karagümrük maçında uzun süredir sakatlığı devam eden Fernando Muslera dışında eksiği bulunmayacak.