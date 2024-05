Fanfare Ciocarlia Hıdırellez’de CRR’de

Fanfare Ciocarlia, dünyanın en büyük Çingene bakır üflemeli topluluklarından biri olarak, Balkanların ruhunu müzikleriyle dünyanın dört bir yanına taşıyor. Zece Prajini köyünden yola çıkan bu eşsiz topluluk, Osmanlı yönetimi altındayken geliştirdiklerini söyledikleri bakır üflemeli müzikal miraslarını; 30 yıldır, 5 binin üzerinde konser ve sayısız albümle yaşatıyor. Fanfare Ciocarlia, Balkan üflemeli müziklerini caz, pop ve rock tınılarıyla harmanladığı neşeli repertuvarıyla -Hıdırellez’de- 5 Mayıs’ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) konser salonunda müzikseverlerle buluşacak.

Geleneksel Balkan melodilerini süratli ve keskin bir tempoda icra etmeleriyle tanınan Fanfare Ciocarlia, The Times of London tarafından “Ağır canavar sesi” olarak adlandırdıklarından beri dinleyicileri de onları bu tanımla tarif ediyor. Bu tarz, güçlü tuba ve bariton hornlar ile tekno etkisine varan bir atmosfer yaratıyor. Enerjik performanslarıyla öne çıkan topluluğun, Melbourne'den Tokyo'ya, Prag’dan Londra’ya dünya çapında hayranları bulunuyor.

Topluluk, Sacha Baron Cohen'in Borat filmleri için "Born To Be Wild" ve "Just the 2 Of Us" gibi parçaları seslendirerek sinema dünyasına da adım atmıştı. Bu parçalar, hem DJ'ler hem de diğer müzik grupları tarafından keşfedilip, çeşitli formatlarda yeniden yorumlanmış.

İmza attıkları albümlerle Avrupa Dünya Müziği listelerinin zirvelerine yerleşen Fanfare Ciocarlia, Songlines dergisi tarafından "Müzik belgeselleri için yeni bir standart belirleyen" "Brass On Fire" çalışmasıyla da dikkatleri çekiyor.

Konser biletleri CRR gişesi ve Biletix’te satışta.