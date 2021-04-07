Farah Zeynep Abdullah, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura ardından Masumlar Apartmanı dizilerinde rol alarak oyunculukta önemli adımlar attı. 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah (d. 17 Ağustos 1989; Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul) Türk oyuncu.

Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıklamıştır.

Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu. Daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye'nin de gönüllü destekçisidir.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi.

Bu dizide dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olan Aylin'i canlandırdı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı.

2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı.

Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.