Fas, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Tarihinde ilk kez çeyrek finale çıkan bu ekip, bir adım ötesine yarı finale yükselerek tarihte bunu başaran ilk Afrika takımı da oldular. 2018 Dünya Kupası'nın son finalisti Hırvatistan ve Belçika'nın önünde grubunu lider tamamladıktan sonra diğer favoriler İspanya ve Portekiz'i eleyen Fas'ın destanını mercek altına aldık.

ASLAN PAYI VAHID HALILHODZIC'İN Fas aslında 2022 Dünya Kupası'na Walid Regragui değil, Vahid Halilhodzic yönetiminde katılmaya hak kazandı. Afrika Elemeleri'ndeki grup aşamasını puan kayıpsız ve tek gol yiyerek tamamladılar. Altı maçta elde ettikleri 18 puandan sonra Demokratik Kongo'yu da eleyerek Katar 2022 biletini almayı başardılar.

MAZRAOUI VE ZIYECH TAKIMA GERİ DÖNDÜ Vahid Halilhodzic yönetimindeyken Hakim Ziyech 15 ay boyunca milli takımdan uzak kalmış, yine Noussair Mazraoui de, Halilhodzic tarafından kadroya dahil edilmemişti. Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, ağustos ayında "görüş farklılıkları" nedeniyle Vahid Halilhodzic ile yollarını ayırdı. İki oyuncu da formalarına geri kavuştu. Ziyech'siz 1,5 gol ortalaması yakalayan Fas, Ziyech oynadığında ise maç başına 2,5 gol atıyordu. Dolayısıyla önemli bir kazanım oldu.

KULÜBE, 'İÇERİDEN' BİRİNE EMANET EDİLDİ Dünya Kupası'ndaki Afrika takımları, turnuvaya tarihte ilk kez tamamen yerel antrenörlerle geldi. Fas da diğer Afrika ülkeleri gibi kulübeyi 'içeriden' biri olan Walid Regragui'ye emanet etti. 2000'lerin başında Fas formasıyla sağ bekte 45 maça çıkan Regragui futbolculuk kariyerine de Fas'ta nokta koydu. Katar ekibi Al-Duhail ile ciddi bir gelir elde ettiği anlaşmanın ardından ülkesine döndü Wydad ile lig, kupa ve Afrika Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihi bir üçlü zafer elde etti.

SAVUNMASI DİKKAT ÇEKİYOR Elemelerde grubunu tek gol yiyerek noktalayan Fas, 2022 Dünya Kupası'nda da savunmadaki başarısıyla dikkat çekti. Grubunda sadece Kanada maçında gol yiyen, İspanya ve Portekiz maçlarında ise kalesini gole kapatan Fas, şu anda 2022 Dünya Kupası'nda oynadığı dakikaların birinde bile geriye düşmemiş durumda. Top kendilerindeyken 4-3-3 şeklinde dizilen 'Atlas Aslanları' top rakibe geçtiğinde ise 4-1-4-1 dizilimiyle topun arkasına geçiyor, Ziyech ve Boufal de orta sahaya eklemleniyor. Merkezi ise Fiorentina ile yükselişte olan Sofyan Amrabat kapatıyor.

BİREYSEL YETENEKLERİNİ UNUTMAMAK GEREKİYOR Her ne kadar savunmadaki performansıyla dikkat çekse de Fas kadrosundaki bireysel yetenekleri unutmamak gerekiyor. Maç başına 2.8 başarılı dripling yapan Ounahi ve 2,5 ortalamalı Sofiane Boufal, Ligue 1'in ikinci ila dördüncü sırasındalar. Topla alan kat edebilen bu oyuncuların dışında topu yönlendirebilen Hakim Ziyech'e de sahipler. Üçüncü bölgede iş bitiricilik yapabilen Youssef En-Nesyri'yi de unutmamak gerekiyor. Faslı yıldız, turnuvada çektiği üç isabetli şutta üç gol buldu ve Fas tarihinin dünya kupalardaki en golcü oyuncusu durumunda.

"HERKES ÇALIŞMAK ZORUNDA" Walid Regragui, takımını Sylvester Stallone'nin Rocky Balboa karakterine benzetiyor. "Net bir oyun planımız var" diyordu Regragui. "Herkes çalışmak zorunda. Bugün hayatlarında hiç bu kadar koşmadıklarını düşünüyorum ama bunu ülkeleri için yapıyorlar. Halkımızı mutlu ettik ve gururlandırdık. Kıtamızı mutlu ettik ve gururlandırdık. Rocky'yi izlediğinizde, yüreği ve tutkusu nedeniyle Rocky'yi desteklemek istersiniz. Bence biz bu Dünya Kupası'nın Rocky'siyiz" Oyun anlayışını özetleyen Regragui, Fas'ın başında henüz sekiz maça çıkmış olsa da onu Afrika'da kulüp şampiyona yapan taktiği Fas'a da ezberletmişe benziyor. Ters ayaklı kanat oyuncuları içeri kat ederek hem orta hem de pas opsiyonu yaratarak atakları şekillendiriyor.