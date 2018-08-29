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38 yıl önce başlayan diplomatik kriz sona erdi

Fas ile Küba arasında, bu ülkenin Polisario Cephesi'ne destek vermesi nedeniyle 38 yıl önce başlayan diplomatik kriz sona erdi

29.08.2018 - 00:51 | Güncelleme: AA

Fas Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Küba'nın yeni Rabat Büyükelçisi Elio Eduardo Rodríguez Perdomo, güven mektubunu Fas Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Ezrak'a sunarak göreve başladı.

Kral 6. Muhammed geçen nisan ayında Bugalib el-Attar'ı Havana Büyükelçisi olarak atamış ve Attar, güven mektubunu haziran ayında Küba Devlet Başkanına sunmuştu.

Fas, 1980'de, Polisario Cephesi'ne destek verdiği gerekçesiyle Küba ile olan diplomatik ilişkilerini kesmişti. Fas, Nisan 2017'de Küba ile diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi düzeyinde yürütüleceğini açıklamıştı. Küba hala Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ni tanıyan ülkeler arasında yer alıyor.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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