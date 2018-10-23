Ara Güler'in hayatını kaybetmesiyle ilgili konuşan Altaylı, "Kendisini hep foto muhabir gibi gördü. Bu adamlardan çok sık gelmiyor, evrensel bir kıymetti. Kimse de hakkını yemiyor, yememeli diye de düşünüyorum. Ara Güler bambaşka bir adamdı." ifadelerini kullandı.

Fatih Erdin'in Dünya Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda gümüş madalya almasını değerlendiren Altaylı, "Her tarafta altın kazanıyoruz da burada gümüş kazanıyoruz diye üzülecek değiliz, her ne kadar gümüş çok sevmediğim bir spor olsa da. Alkışlamak gerekiyor" yorumunda bulundu.

Formula 1'de ABD Grand Prix'sinde Kimi Raikkonen'in birinci olmasıyla ilgili konuşan Altaylı, "Sporda yaşlar ilerledi, 37-38'ine merdiven dayamış birisi teniste dünya bir numarası olmayı sürdürüyor. Formula 1, dünyanın en komplike sporu, insan evladının yapacağı bir iş değil. Raikkonen'nin bu yaşında bunu yapıyor olması muazzam" dedi.

GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI...



"GALATASARAY'IN ANTRENMAN YÖNTEMLERİNDE SORUN MU VAR?

1-1'lik skorla tamamlanan Galatasaray-Bursaspor maçını değerlendiren Altaylı, "Bence skoru sakatlıklar belirlemedi. Elbette ki zorunlu değişikliklerin etkisi olmuştur ancak ilk sakatlıkta takım daha doğru bir düzene geçti Eren Derdiyok'un girmesiyle. Sakatlık ve yorgunluk şikayetlerini anlamıyorum. 1 hafta boş yattılar. Bunlar bahane olamaz, Galatasaray kötü oynadı. Maçtan sakat gelmek başka bir şeydir ancak maç, antrenman gibidir. Galatasaray başka yere bakmalı. Antrenman yöntemlerinde bir eksiklik mi var da daha 40 dakikada peş peşe üç oyuncu sakatlanıyor? Galatasaray dua etsin ki rakipleri çok kötü. Fenerbahçe çok kötü, Beşiktaş futbola küsmüş, ahengini kaybetmiş... Galatasaray bu sezon yine şampiyon olabilir ancak ben isterim ki Kasımpaşa, Göztepe yürüsün, zirvede olsun" yorumunda bulundu.

Fatih Terim'in Bursaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar üzerine konuşan Altaylı, "Teknik direktörler bahane üretebilirler ancak ben üretmem, üretilmesinden yana da değilim. Kadro derinliği sıkıntılı doğru ancak Bursaspor, Fenerbahçe ya da diğer rakiplerinin muazzam kadroları mı var? Schalke, Porto maçından sonra söylense anlarım ancak Bursaspor mücadelesinden sonra söylenmesi savunma değildir.

GALATASARAY - SCHALKE MAÇINI YORUMLADI

"SCHALKE MAÇINDAN UMUTLUYUM"

Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Schalke 04 mücadelesini değerlendiren Altaylı, Galatasaray, Avrupa'da en kötü zamanında bile bambaşka bir havaya bürünüyor o yüzden Schalke maçında iyi bir oyun oynanacağını ve iyi bir skor alacağını düşünüyorum. Sorunlar var mesela Fernando sakatlandı, kıymetli bir adam. Ndiaye yorgun göründü. Garry Rodrigues'te muazzam bir düşüş var... Nereye gidiyor bilinmiyor. Onyekuru'yu geldiğinden bu yana beğenmediğimi söyledim. Fena bir kadro değil ancak oyuncularda bir düşüş var. Erken forma girmesinden mi, ağır antrenmanlardan mı bilmiyorum ancak toparlanmaları gerekiyor. Neyin eksik olduğunu en iyi hoca bilir." dedi.

Schalke maçıyla ilgili konuşmaya devam eden Altaylı, "Lokomotiv Moskova maçında da sorunluydu Galatasaray ama mücadelenin 40 dakikasında rakibi ortadan kaldıran bir oyun oynayabiliyor. Schalke de muazzam bir takım değil. Şampiyonlar Ligi'nde en zayıf halkalardan bir tanesi. Schalke maçından umutluyum" ifadelerini kullandı.

CENGİZ'İN MALİ DURUM VE UEFA AÇIKLAMALARI ÜZERİNE...

"GALATASARAY GELİR YARATMADA SIKINTI YAŞIYOR"

Mustafa Cengiz'in sponsorluk anlaşmasında yaptığı FFP açıklamalarını yorumlayan Altaylı, "En kötüsünün Fenerbahçe olduğunu, tüm kulüplerin borç batağında olduğunu ve birbirlerinden farkı olmadığını hep söylüyordum. Fenerbahçe nakit akışı sağladığı için sıkıntı yokmuş gibi görünüyordu. Florya ve Riva'nın satışları, bilançoda bir şey değiştirmiyor o Dernek tarafı, doğrudan bir etkisi yok. Fenerbahçe, UEFA organizasyonlarına katılma vizesini alamayabilir. Ali Koç ve yönetimiyle birlikte UEFA'yla ilişkilerin daha iyi kurulduğu, iyi temasların yapıldığını biliyorum ancak ortaya çıkacak bilanço çok parlak olmayabilir. Galatasaray'ın bir yanılgısı var, dönem gelirlerinde Galatasaray gelir yaratmada Fenerbahçe'nin ardından ikinciydi, zaman zaman önüne geçerdi. Galatasaray gelir yaratmada Fenerbahçe, Beşiktaş'ın arkasına geriledi, asıl tehlike bu. Düşük gelir yaratmaya devam ederse sıkıntı o olacak" değerlendirmesinde bulundu.

9 HAFTADA 9 PUAN TOPLAYABİLEN FENERBAHÇE'NİN DURUMU

"FENERBAHÇE'DE 'ARAP BAHARI', 'ARAP KALKIŞMASI' VAR"

9. hafta sonunda 9 puanda kalan Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında da puan kaybetmesi üzerine konuşan Altaylı, "Fenerbahçe dibe demir atmış durumda, millet birbirlerine espriler yapıyor. Fenerbahçeli olsam durumdan memnun olmam. Fenerbahçe'nin futbolunda arada düzelme olur gibiydi ancak bu hafta o da geriye gitti. Fenerbahçe'de şaşkın ördek hali var. Kulüplerdeki başarı unsurlarından bir tanesi içerideki huzur, takım olma halidir. Galatasaray'da Dursun Özbek döneminde futbolcular mutsuzdu. Fenerbahçe'de de futbolcuların sahaya çıkarken suratlarından mutsuzluk akıyor, bu Beşiktaşlı futbolcularda da baş göstermeye başladı. Fenerbahçe'de yönetim öyle şeyler yapıyor ki bu mutsuzluğu artırmaya çalışır gibi. Felaket haberler geliyor... İçerde büyük kavgalar olduğunu biliyoruz. Arap Baharı'ndan ya da 'Arap Kalkışması'ndan bahsediliyor. Kuzey Afrikalılardan gelen bir tepki, gruplaşma, tavır alma gibi bir şeyler var. Bunlar iyi şeyler değil. Ali Koç'un gelirken söylediklerini alt üst etmesi... 'Soyunma odasına inmem'den soyunma odasından çıkmam noktasına gelmesi Fenerbahçe'yi yaralayan şeyler." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'UN SOYUNMA ODASINA İNMESİ...

"SOYUNMA ODASI, BAŞKANLAR İÇİN DEPLASMANDIR. FUTBOLCULARI KULÜBE ÇAĞIRIRSIN, GEREKİRSE 25 DAKİKA KAPINDA BEKLETİRSİN AMA SOYUNMA ODASINA İNEMEZSİN"

Ali Koç'un futbolculara "Fenerbahçe kümeye diye bağırıyorlar, utanmıyor musunuz?" dediği iddialarını yorumlayan Altaylı, "Başkan bunları söyleyebilir de 'Soyunma odasına inmem' diyen başkanın bunu kulüpte söyleyebilirdi, soyunma odasına inmesine gerek yok. Soyunma odası, başkan için deplasmandır, orası senin yerin değil. Futbolcularla bir şey konuşacaksan yönetim kurulu odasında konuşursun, holdingine çağırırsın. Gerekirse kapının önünde 25 dakika bekletirsin, sonrasında ağzından geleni söylersin. Ama soyunma odasına inmezsin, hele de bunu yapmam dediysen. Bu teslim bayrağını çekmektir, yanlış işlerdir" dedi.

Fenerbahçeli futbolcuların maç sonrasında açıklamalar yapmamasını yorumlayan Altaylı, "Bunlar bir anlamda normal ancak bir yandan profesyonelce şeyler değil. Hele de başkanın hemen hemen her hafta kulüp televizyonuna çıkıp detayın detayı bilgilerini veriyorsan... Sorun neyse yüzleşirsin. Futbolcuya gerekirse o utancı yaşamasını sağlatırsın." değerlendirmesinde bulundu.

COCU'NUN SİVASSPOR MAÇI SONRASINDAKİ AÇIKLAMALARI

"COCU'NUN DURUMUNA ÜZÜLDÜM"

Phillip Cocu'nun Sivasspor maçı sonrasındaki açıklamaları üzerine konuşan Altaylı, "Cocu'nun gözlerindeki bakış, dokunsan ağlayacak gibi hal hoşuma gitmedi, üzdü. Bir teknik adamın böyle bir durumda olmasına üzüldü fakat golcüleri, gol atma durumuna getirecek olanlar da teknik adamlardır. Fenerbahçe üç maçlık galibiyet serisi yakalasa farklı olabilir. Baskı ağır bir şey, kaçmayacak goller kaçıyor. Bu çocuklar da makine değil. Fenerbahçe'ye belki psikolog, psikiyatr gibi bir destek de lazım olabilir. Fenerbahçe'nin ligde, Avrupa'da iyi bir skora ihtiyacı var. Taraftarın yerinde olsam takımı biraz bağrıma basarım. Deneyin bir ya. Tribünlerde bölünmüşlük var ama Ali Koç'a karşı bir durum yok. Cocu'ya karşı olanlar da normaldir. Bir ordu savaştan dönmüş, 200 bin askerden 50'bini ölmüş, kazanmışlar ve general madalya almaya çıkmış. Asker de demiş ki 'Biz savaştık, bu alıyor madalyayı' General de ona 'Kaybetseydiniz ben asılacaktım' demiş. Normal bu" ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE'NİN BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ...

"GÜNEŞ'İN 'HADDİNİ BİLEREK OYNADILAR' AÇIKLAMASI, MAKUL BİR LAF DEĞİL!"

Beşiktaş'ın Göztepe'ye deplasmanda 2-0 kaybetmesini ve Şenol Güneş'in açıklamalarını yorumlayan Altaylı, "Haddini bilerek oynama' nasıl bir tanımdır? Haddini bilmeselerdi 5 mi atacaktı? Bir rakip için 'Haddini bilerek oynadılar' makul bir laf değil. Oğuzhan'a gelince, geçen sene Gomis yaşadı. Gomis penaltıyı atıp şampiyon yapınca 'Büyük hoca' dendi. Bunlar manasız eleştiriler. " değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın Göztepe'ye deplasmanda 2-0 kaybetmesini ve Şenol Güneş'in açıklamaları üzerine konuşan Altaylı, "Haddini bilerek oynama' nasıl bir tanımdır? Haddini bilmeselerdi 5 mi atacaktı? Bir rakip için 'Haddini bilerek oynadılar' makul bir laf değil. Oğuzhan'a gelince, geçen sene Gomis yaşadı. Gomis penaltıyı atıp şampiyon yapınca 'Büyük hoca' dendi. Bunlar manasız eleştiriler ama şunu söyliyim Şenol Güneş, Şenol Güneş değil." dedi.

"ŞENOL GÜNEŞ, BEŞİKTAŞ'I KAFASINDA BİTİRMİŞ"

İspanya'da çıkan Guti'nin Real Madrid'e gidecek iddialarını değerlendiren Altalyı, "Bana üfürme gibi geliyor. Ben Şenol Güneş'im ve bana 'Yardımcınız, Real Madrid'in teknik direktörlüğüne adı geçiyor' dense 'Görüyorsunuz, öyle bir büyük kulübüz ki yardımcım, Real Madrid'e teknik direktör olarka gidiyor' der, kendimi de yüceltirim, bunun üzerinden tezgah kuranlara mesajı da veririm. Şenol Güneş, kafasında Beşiktaş'ı bitirmiş. Şenol hocanın tek çıkarı, Milli Takım'ın başına geçmesi." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in TL bazından yeni sözleşme imzalaması ve Şenol Güneş'in bunun kabul etmediği iddiaları üzerine de konuşan Altaylı, "Fatih Terim 5,35'lik kurdan çevirdi. Şenol Güneş'in bilmediği ya da kulüp kendisine bu rakam üzerinden ödeme yaparsa Şenol Güneş'in yapacak hiçbir şeyi yok, kanuna uygun davranmış olacak. Yeni bir sözleşmeye de gerek yok, varolan sözleşme kararname gereği o kurdan ödenmesine cevaz veriyor. Beşiktaş ile Şenol Güneş arasındaki ipler kopmuş. Birbirinden bu kadar uzak bir yönetim ve teknik adamla kulübün başarılı olma ihtimali yok" yorumunu yaptı.

Beşiktaş ve Şenol Güneş üzerine konuşmaya devam eden Altaylı şunları söyledi:

"Bu mutsuz bir evlilik gibi ama niye boşanmıyorlar? Futbolcular ortada kalmasın diye mi? Mutluluk yönetimlerin işidir, mutsuzluğun sorumlusu yönetimindir. Hoca çeker gider"

FİKRET ORMAN'IN "BEN NAMOĞLU'NU İSTİFAYA DAVET ETMEDİM" AÇIKLAMALARI ÜZERİNE:

"FİKRET ORMAN'DA DURSUN ÖZBEK'LEŞME EMARELERİ VAR"

Fikret Orman'ın Göztepe maçı sonrasında Yusuf Namoğlu'yla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendiren Altaylı, "Ben yaptı diye hatırlıyorum. Fikret Orman'da giderek Dursun Özbek'leşme var. O da bir programda söylediğini diğer programda reddediyordu, Fikret Orman da aynı yola girdi. Dedi, hepimiz de duydu. Biz aptal mıyız? 'O gün öfkeyle söyledim' de geç yani!" dedi.

"KASIMPAŞA ŞAMPİYON OLURSA KİMSE ŞAŞIRMASIN"

Mustafa Denizli'nin "Bizim işimiz, Kasımpaşa camiasını mutlu etmek" açıklamalarını da yorumlayan Altaylı, "Kasımpaşa şampiyon olur demiyorum, olma ihtimali belki de yüzde 5'tir ama Kasımpaşa şampiyon olursa kimse şaşırmasın. Geçen hafta da izledim, bu hafta da oturdum keyif aldığım için izledim. Niye izliyorum, çok eğlenceli, keyifli, stresten uzak, tamamen futbola odaklanmış ve son sürat futbol oynanan maçlar oluyor. Ne Kasımpaşa camiasındanım, ne taraftarıyım ama maçlarına gitmeyi düşünüyorum. 22 gol attılar!" değerlendirmesinde bulundu.

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