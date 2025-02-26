Fatih Karagümrük: 1 - İskenderunspor: 2 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor, deplasmanda TFF 1.Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Ulaş Zengin ve Erdem Canpolat'ın golleriyle kazanan ve grubu 5 puanla 2. sırada bitiren İskenderunspor, adını çeyrek finale yazdırdı. Grubu 3 puanla 4. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük ise kupadan elendi.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. ve son haftasında Fatih Karagümrük ile İskenderunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan İskenderunspor, çeyrek finale yükseldi.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5'te Ulaş Zengin ve 7. dakikada Erdem Canpolat attı. Ev sahibinin tek golünü ise 51. dakikada penaltıdan Muhammet Mert kaydetti.
İstanbul temsilcisinde forma giyen Ahmet Tarık Tuğyan, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İngiliz oyuncu Andre Gray ise 45. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından İskenderunspor, grubu 5 puanla 2. sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Fatih Karagümrük ise 3 puanla 4. sırada yer alarak turnuvaya veda etti.