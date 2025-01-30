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        Haberler Gündem Teyit "Fatih Özer tahliye edildi" iddiasına yalanlama

        "Fatih Özer tahliye edildi" iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in "tahliye edildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 22:13 Güncelleme: 30.01.2025 - 22:13
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        "Fatih Özer tahliye edildi" iddiasına yalanlama
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        DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Fatih Özer tahliye edildi." iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

        Söz konusu iddiaların manipülasyon içerdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Fatih Özer hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, örgüt suçu yönünden tahliye kararı verirken, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin Özer'in tutukluluğunun devamına karar vermiştir. Dolayısıyla tutukluluk hali devam eden Fatih Özer'in tahliye edilmesi söz konusu olmayıp duruşma sonrası cezaevine gönderilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan iddialara itibar etmeyiniz."

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