Süper Lig’in 33. haftasında bugün puan puana olduğu M.Başakşehir’le şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray, artık kritik maçın saatini beklemeye başladı. Hafta arasında kazandığı Türkiye Kupası sayesinde zorlu maça moralli hazırlanan Cimbom, 2. kupasını da müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor. Başakşehir maçını kazanmaları halinde şampiyon olacak Galatasaray, beraberlik durumunda ise son hafta Sivas deplasmanına şampiyonluk için gidecek. Ancak yarışı Sivas’a taşımak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir’i yenip taraftarıyla birlikte kutlamalara erken başlamak istiyor.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; şampiyonluğun son haftaya kalmasını istemeyen teknik direktör Fatih Terim de bu konuda öğrencilerini uyardı. Sezon boyunca mücadele verdikleri zorlukların hep birlikte üstesinden geldiklerini futbolcularına hatırlatan İmparator’un, “Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Artık şampiyonluk sadece 90 dakika uzaklıkta… Geçen yıl rakibimizi burada güzel bir oyunla yenip, sonunda da şampiyon olmuştuk… Taraftarımızın desteğiyle bu maçı da kazanıp yine şampiyon olalım. Size güvenim tam, bitirin bu işi… Güzel bir galibiyet alarak taraftarımızla birlikte bayram yaşayalım” sözleyle takımını motive ettiği öğrenildi.