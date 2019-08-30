Fatih Terim'den Kayserispor maçı sonrası sert açıklamalar: "Bu sene profesyonel işler var"

Galalatasaray, 5 kırmızı kartın çıktığı, 2 golün geçersiz sayıldığı maçta Kayserispor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim maç sonrasında sert açıklamalar yaptı.

Terim'in maç sonu açıklamaları şöyle:

"Çok renkli, elektrikli, giden-gelen, seyri güzel bir maç oldu. 3 puan için çok mutluyum. Galatasaray takımı böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız kesin de... Bu atmosfer yaratıldı. Geçen sezon Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışılıyor diye bir ortam vardı."

"BU SENE PROFESYONEL İŞLER VAR"

"Geçen sene örgütlü amatör ve organize işler var demiştim. Bu sene profesyonelce yapıyorlar. Sözlerime alınmışlar demek ki artık profesyoneller."

TARAFTARA SESLENDİ!

"Bunların tek ilacı vardır, Galatasaray olarak bir bütün şeklinde durabilmek."

"Galatasaray 2 maç kazanamadı, hiç yabancı konusu var mı? Aklıma geldi. Mesela kazanalım şimdi yabancı konusu yeniden gündeme gelir"