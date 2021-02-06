Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçının öncesinde beIN SPORTS'a açıklamalar yaparken küfür tepkisinde bulundu. Tecrübeli çalıştırıcının sözleri şöyle:

"Maçtan önce başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz biliyorduk maçı ama baya seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlarımıza küfürler... Biz tespit ediyoruz ama temsilcilerin bir şey yaptığı yok! Seyirci varken alıştık ama 'Seyirci yok' denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler... Maçın neyini koşayım? Demek ki Federasyon'dan birileri yardımcı oluyor"