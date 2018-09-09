Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, elinde kalan tek santrfor Eren Derdiyok'a alternatif arıyor. Terim, İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında bir ismi beğendi
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Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Bafetimbi Gomis’i Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e sattıktan sonra yeni bir forvet transferi yapamayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, mevcut kadro içerisinden alternatif oluşturmanın yollarını arıyor.
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Elinde sadece asıl mevkisi santrafor olan Eren Derdiyok bulunan İmparator, devre arasına kadar hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde golcü olarak sahaya çıkarabileceği isimler üzerinde duruyor.
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Son olarak milli takım arasında önceki gün İstanbulspor’la hazırlık maçında karşılaşan Sarı-Kırmızılılar’da Muğdat Çelik forvet pozisyonunda oynarken, Eren Derdiyok ilk 11’de yer almadı.
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İkinci yarıda Sinan Gümüş’ün yerine dahil olan Eren, fileleri havalandıramazken 2 gol kaydeden Muğdat, Terim’in gözüne girdi.
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Öte yandan Sinan’ı da forvete yakın bölgelerde kullanan Terim’in, 24 yaşındaki oyuncusuna da doğrudan bu bölgede şans verebileceği öğrenildi.
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Son olarak Trabzon’a 4-0 kaybettikten sonra kadroda radikal değişikliklere gitmesi beklenen Fatih Terim’in, Kasımpaşa önünde Eren’in yerine Muğdat’a şans verebileceği ifade edildi.
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GENÇ OZAN ISINIYOR
Fatih Terim’in çok şey beklediğini ifade ettiği altyapıdan yetişen Ozan Kabak, yavaş yavaş A takıma ısınmaya başladı.
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Liglere verilen Milli arada hocasının gözüne girmek için savaşan genç stoper, bu çalışmasının mükafatını İstanbulspor karşısında aldı.
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Trabzon deplasmanında Maicon ve Ahmet Çalık ikilisinin vasat altı performansını gören Terim, Ryan Donk’u stopere çekmeye karar verdi. Hazırlık maçında Donk’un yanında ise Ozan Kabak forma giydi.
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2016-17’nin devre arasında 2.5 milyon Euro karşılığında Gençlerbirliği’nden alınan Ahmet Çalık ise bir türlü istenileni veremedi.
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Terim’in ilk haftalarda şans verdiği ancak Trabzon maçında gözünden düştüğü Ahmet Çalık genç Ozan’a formayı kaptırırken, mücadelenin ikinci yarısında Mariano’nun yerine oyuna girdi.
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