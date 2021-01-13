Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dün yaptığı sitem dolu açıklamaların yankıları sürüyor. Tecrübeli çalıştırıcı mayıs ayında bırakabileceğinin sinyallerini verirken camiada gözler Mustafa Cengiz'in yapacağı basın toplantısına çevrildi. Bu basın toplantısında başkan Cengiz'in Fatih Terim'in görevine son verildiğini açıklayacağı iddia edilirken sarı-kırmızılı yönetimin şu anda böyle bir tasarrufunun olmadığı öğrenildi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray'da yönetim kanadı ve Fatih Terim tarafının ayrılıkla ilgili bir kararı bulunmuyor. Hafta sonuna Beşiktaş'a konuk olacak sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim görevinin başında bulunacak.