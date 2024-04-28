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        Fatih Terim'li Panathinaikos, Aris'e kaybetti!

        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi play-off'unda hiçbir iddiası bulunmayan Aris'e evinde 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 22:54 Güncelleme: 28.04.2024 - 22:54
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        Terim'li Panathinaikos'a büyük şok!
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        Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi.

        Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan play-off 8. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olan Aris, 2. dakikada Alvaro Zamora'nın attığı golle galip geldi.

        AEK mağlubiyetinden sonra Aris'e de kaybeden Panathinaikos, ligde şampiyonluk şansını zora soktu.

        Günün diğer maçlarında PAOK, AEK'i 3-2, Olympiakos ise Lamia'yı 4-1 mağlup etti.

        Bu sonuçların ardından AEK, bitime iki hafta kala 75 puanla liderliğini sürdürdü. AEK'in ardından Panathinaikos 71, birer maçı eksik takımlardan PAOK 71 ve Olympiakos 70 puanla sıralandı. Aris ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

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