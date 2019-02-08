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Bugün tekrar ambulansla hastaneye getirilen Girik’in kontrol amaçlı geldiği öğrenildi. Ambulansla acil servisten giriş yapan Girik “güzel mi görünüyorum, aşık mı oldunuz bana” diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Kontrol amaçlı geldiğini söyleyen Girik, "Ağrılarım var o yüzden geldim hastaneye" dedi. Daha sonra tedavi altına alınan Girik’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.