Fazla tehlikeli olduğu için Guiness tarafından iptal edilen 7 dünya rekoru

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SAKSAFONDA EN UZUN SÜRELİ NOTA

Caz, günümüzün en havalı müzik türü olabilir ancak konu en uzun sürekli saksafon notası rekorunu kırmak olduğunda Guinness pek de rahat değil. Müzisyen Vann Burchfield 2000 yılında bunu yaptığında 47 dakika 5,5 saniyelik hıza ulaşmıştı. Nasıl? Guinness'in daha sonra denemenin çok tehlikeli olduğunu ilan ettiği dairesel nefes alma yöntemini kullanarak.

Dairesel nefes alma, havanın burundan içeri girip yanaklardan dışarı çıkmasını sağlar. Bunun doğrudan tıbbi bir kanıtı olmamasına rağmen, beynin oksijensiz kalmasına neden olma potansiyeli nedeniyle uygulamanın güvensiz olabileceği endişesi vardı. Bu endişe, kategonin kaldırılması için yeterli oldu.