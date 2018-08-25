FC Nordsjaelland - Horsens karşılaşma önü

FC Nordsjaelland ve Horsens, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. 8 puanlı FC Nordsjaelland 7. sırada bulunuyor, Horsens 6 puana sahip ve 12. sırada. FC Nordsjaelland son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Horsens, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 502 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Nordsjaelland kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, Horsens sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

FC Nordsjaelland son hafta oynanan FC Copenhagen maçında 0-0 berabere kaldı.

Horsens ise Midtjylland karşılaşmasında 1-0 yenildi.

FC Nordsjaelland, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 1 gol yedi.

Horsens, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Horsens, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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