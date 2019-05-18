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Feci kaza kameralara yansıdı: 2 ölü, 2 yaralı

İHA

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Feci kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Saray

Kaza Saray - Kapaklı arasındaki otoyolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolda Kapaklı istikametinde ilerleyen Murat P. (31) idaresindeki 34 YB 8946 plakalı ticari araç, Şükriye D. (42) idaresindeki 59 TV 760 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yolun dışına savruldu.

 



Feci kazada Şükriye D. ile o an araçta bulunan annesi Fahriye Y. (55) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan ve Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ticari araç sürücüsü Murat P. ve araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Ş.'nin (33) tedavileri sürüyor.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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