ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında açıklayacağı faiz kararı, hem Amerikan ekonomisi hem de küresel piyasalarda yakından izleniyor. Temmuz toplantısında faizleri sabit bırakan Fed’in bu kez nasıl bir adım atacağına dair beklentiler artarken, karar tarihi yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte merak edilenler...