        FED faiz kararı belli oldu! 2025 Ekim ayı FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?

        FED faiz kararı belli oldu! Ekim ayı FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?

        ABD Merkez Bankası (FED) Ekim ayı faiz kararını açıkladı. 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleşen FED faiz toplantısında çıkan faiz kararı, küresel piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Ekim ayı Fed faiz kararının açıklanmasının ardından gözler FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, "FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?" İşte, 2025 Ekim ayı FED faiz kararı...

        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 21:02 Güncelleme: 30.10.2025 - 07:17
        1

        Son dakika... FED, Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Gerçekleşen toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmediği gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekmişti. Peki, "FED faiz kararı açıklandı Ekim 2025 | FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?" İşte detaylar...

        2

        FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

        Fed beklentilere paralel bir şekilde 25 baz puanlık faiz indirimine gitti

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in yedinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.75-4.00 aralığına çekti.

        3

        Böylece 2 toplantı üst üste Fed'den faiz indirim kararı gelmiş oldu. FOMC eylül ayında da yılın ilk 5 toplantısında faizi sabit bırakmasının ardından, 25 baz puanlık indirime gitmişti.

        4

        EYLÜL FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, yılın ilk faiz indirimi kararı olma özelliğinde.

        5

        FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

        28-29 Ekim 2025

        9-10 Aralık 2025

