Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalarda faiz kararı beklentisi ne yönde?
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi yatırımcıların temkinli duruşu ve kar realizasyonu eğilimiyle karışık seyrediyor. Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Powell'ın açıklamalarının ardından azalmasının tahmin edildiğini kaydetti. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler...
Küresel piyasalar, yatırımcıların gözünü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda cuma günü yapacağı konuşmaya çevirmesiyle dalgalı bir seyir izliyor. Powell’ın mesajlarının, Fed’in yılın geri kalanında atacağı adımlara ışık tutması bekleniyor. Para piyasalarında eylülde faiz indirimi ihtimali yüzde 84’e gerilerken, tutanaklardan çıkacak ipuçları yatırımcıların odağında. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, son durum nedir? İşte, detaylar...
2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.
ABD'DE ENFLASYON VERİLERİ NASIL GELDİ?
Dünya genelinde ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, gümrük vergilerinin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeler devam ediyor.
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise temmuzda aylık yüzde 0,3 ile beklentilere paralel artarken, yıllık yüzde 3,1 ile beklentilerin üzerinde yükseldi. Bu dönemde hızlanan çekirdek enflasyon, yıllık bazda 5 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.
FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRİMİNE GİDER?
Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflamanın yanı sıra enflasyonun tahminlerin altında gelmesiyle Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentilerin güçlendiğini belirterek, dünkü enflasyon verisinin ABD'de tarifelerin etkisinin şimdilik sınırlı kaldığını gösterdiğini ancak gümrük vergilerinin fiyat artışlarına yansımalarının son çeyrekte daha sağlıklı ölçümlenebileceğini kaydetti.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl sonuna kadar politika faizinde bir indirim daha yapması bekleniyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de verdiği bir röportajda, Fed'in eylülde 50 baz puanlık bir faiz indirimini değerlendirmesini önerdi.
KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi yatırımcıların temkinli duruşu ve kar realizasyonu eğilimiyle karışık seyrederken, gözler bugün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi.
Dünya genelinde ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye etki derecesine ilişkin belirsizlikler sürerken, piyasaların odağının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için yürütülen barış sürecine ilişkin iyimserliklerden perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek açıklamalar ile cuma günü Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmaya kaydığı görüldü.
Yatırımcıların temkinli hareket etme isteği ve kar alma güdülerinin devreye girmesiyle ABD'de endeksler dün teknoloji öncülüğünde gerilerken, ABD endekslerindeki satıcılı seyir yeni işlem gününde Asya tarafına taşındı.
PİYASALARDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR
Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamalarda görülen belirsizliklerin Powell'ın açıklamalarının ardından azalmasının tahmin edildiğini kaydetti.
Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 84'e gerilerken yıl genelinde toplamda iki kez faiz indirimine gitmesi bekleniyor.
Bunun yanı sıra Fed'in bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunurken, söz konusu tutanaklarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.
Jeopolitik tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde mesajlar verilmeye devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün, Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri hakkında soruları cevapladı.
ABD'nin Ukrayna'da asker bulundurup bulundurmayacağı sorusuna Leavitt, güvenlik garantileri konusunda Başkan Trump'ın, Ukrayna'da asker bulundurmayacaklarını kesin olarak belirttiğini hatırlatarak "Ancak koordinasyona kesinlikle yardımcı olabilir ve belki de Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlayabiliriz." dedi.