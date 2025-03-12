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        Haberler Bilgi Ekonomi Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman, analistler ne bekliyor, faiz düşecek mi?

        Fed'den yılıncı ikinci faiz kararı bekleniyor: Fed Mart faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Fed Mart faiz kararı bekleniyor. ABD Başkanı Trump'ın adımları ve açıklamaları küresel risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam ederken para politikasını belirlemede aceleci olmayacaklarını açıklayan ABD Merkez Bankası (Fed) yönetimiyle arasında uyuşmazlık çıkabileceğine ilişkin soru işaretleri fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:40
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        Küresel piyasalarda gözler yaklaşmakta olan Fed faiz kararına döndü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler öne çıkarken, Bankanın haziran ayında yüzde 85 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor. Peki, Fed faiz kararı için PPK toplantısı ne zaman?

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        FED YILIN İKİNCİ FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

        ABD Merkez Bankası, yılın ikinci faiz kararı için 18-19 Mart'ta toplantı yapacak. Karar, saat 10.00'da açıklanacak.

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        FED BU YIL FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ?

        Powell, yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumunu gerçekleştirdi.

        Sunumunun ilk gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

        Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

        Geçen yıl eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 100 baz puan indirdiğini anımsatan Powell, politika duruşunun bu şekilde yeniden ayarlanmasının enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma ışığında uygun olduğunu, menkul kıymet varlıklarını azaltmaya da devam ettiklerini anlattı.

        Powell, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.

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        Politika faizine yönelik ek ayarlamaların kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini değerlendireceklerini vurgulayan Powell, şöyle devam etti:

        "Ekonomi geliştikçe, politika duruşumuzu, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerimizi en iyi şekilde destekleyecek şekilde ayarlayacağız. Ekonomi güçlü kalmaya devam ederse ve enflasyon yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir şekilde düşmeye devam etmezse, politika kısıtlamamızı daha uzun süre koruyabiliriz. İş gücü piyasası beklenmedik şekilde zayıflarsa ya da enflasyon beklenenden daha hızlı düşerse, politikayı buna göre gevşetebiliriz. İkili görevimizin her iki tarafına yönelik risklere dikkat ediyoruz ve politika, karşı karşıya olduğumuz riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda."

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