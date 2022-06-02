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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Berra Doğaner oluyor. Doğaner bir yandan savaş ve FED, diğer yandan küresel enflasyonun yanı sıra yurtiçi enflasyon, kur ve ekonomik gelişmelerin Borsa İstanbul'a şimdiye kadarki ve bundan sonraki yansımalarını yorumluyor. Borsada halka arzları da değerlendiren Doğaner, halka arz yöntemleri ve bu yapılırken yapılan doğru ve yanlışları dile getiriyor.

YATIRIMCININ GÖZÜ KİMDE OLACAK?

Doğaner, Borsa İstanbul'un genellikle izlediği dalgalı seyre de değinerek geniş bir resim çiziyor ve bu şartlarda borsanın nasıl etkileneceğine dair görüşlerini dile getiriyor. Orta ve uzun vadede borsada işlem gören şirketleri ve sektörleri değerlendiren Doğaner, yatırımcının gözünün hangi sektörlerde olacağına dair ipuçları veriyor.

SERMAYE PİYASALARI ROLÜNÜ OYNUYOR MU?

Sermaye piyasalarından beklenen ne ve alanın Türkiye ekonomisindeki rolünü yetirince oynayıp oynamadığına dair değerlendirmelerde bulunan Doğaner, "Sermaye piyasalarının gelişmesi için yeterli teknik ve yasal altyapı hazır mı? Neler yapılması gerekiyor" sorularına cevap arıyor. Doğaner, enflasyonun yüksek olduğu bu dönemde hangi borsa şirketlerinin olumlu hangi şirketlerin olumsuz etkileneceği yorumunu yaparak aynı zamanda kurdaki hareketlerin hangi şirketlere nasıl yansıyabileceği konusunda da değerlendirmelerde bulunuyor.