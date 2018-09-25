Felçli hastaları yıllar sonra ayağa kaldıran araştırma!

25.09.2018 - 09:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'de felç sebebiyle yürüyemeyen üç kişi, vücutlarına yerleştirilen cihaz ile yıllar sonra ilk adımlarını attılar. Felçli hasta Kelly Thomas (23), "Bu çalışmada bir katılımcı olmak, gerçekten hayatımı değiştirdi. Bana bir araba kazası sonrasında mümkün olduğunu düşünmediğim bir umudu sağladı" dedi

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Louisville Üniversitesi ve Mayo Clinic’ten araştırmacıların ayrı ayrı yaptığı çalışmalarda, omurilik hasarı olan ve bacakları felç olan hastaların bedenlerine, omuriliğe elektrik veren bir cihaz yerleştirildi.

Science Daily'nin haberine göre; cihazın ardından yoğun rehabilitasyona alınan hastalar, yıllar sonra ilk adımlarını attı. İlk kez koşu bandında adım atan hastalar, bir süre sonra da yürüteçle veya birilerinin desteğiyle yürümeye başladılar.

Araştırmacılar, omuriliği uyarıcı etkiğe sahip olan bu cihazın kapatılması durumunda hastaların bacaklarını hareket ettiremediklerini söyledi. 

Elektrik ped, hastanın omuriliğindeki zedelenmeyi tedavi etmiyor ancak iddiaya göre omuriliğin alt kısmındaki sinirleri uyarıyor.

"MÜMKÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNMEDİĞİM BİR UMUDU SAĞLADI"

ABD'nin Florida eyaletinden Kelly Thomas (23), "Bu çalışmada bir katılımcı olmak, gerçekten hayatımı değiştirdi. Bana bir araba kazası sonrasında mümkün olduğunu düşünmediğim bir umudu sağladı" dedi.

Thomas, “Adım attığım ilk gün, iyileşmemde duygusal bir dönüm noktası oldu. Bir dakikalığına antrenörün yardımıyla birlikte yürüdüm ve sonra kendi başıma yürümeye devam ettim. İnsan vücudunun, araştırma ve teknolojinin yardımıyla başardığı şey inanılmaz" açıklamasında bulundu. 

Çalışmaların ayrıntıları New England Journal of Medicine ve Nature Medicine dergilerinde yayımlandı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Teknoloji ve bilimle ilerleyen ülkeler ayakta kalacak. hurafelerle ilerleyen ülkeler batacak..
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