Felsefe seminerleri Akbank Sanat’ta başlıyor
Prof. Dr. Emre Şan moderatörlüğünde gerçekleşecek "Dijital Teknolojiler, Eleştiri ve Toplum" başlıklı felsefe seminerleri programı, 14 Kasım'da Akbank Sanat'ta başlıyor.
Akbank Sanat’ın “Dijital Teknolojiler, Eleştiri ve Toplum” üst başlığıyla hazırlanan felsefe seminerleri programı, Kasım 2024 - Mayıs 2025 tarihleri arasında, günümüz toplumsallığı, aklın kamusal kullanımı, yapay zeka, büyük verinin vaat ettikleri ve sorunları ile siyasi sistemlerle ilişkileri ele alıyor. Seminerlerde ayrıca, teknolojinin kimlik inşasındaki yeni rolü, yanlış bilgiyle mücadeledeki yılmazlığı ve dijital sanatın yaratabileceği yeni etkileşim biçimleri de katılımcıların tartışmasına sunulacak.
Seminere katılım için akbanksanat.com adresi üzerinden ücretsiz kayıt yapılabilirken; katılım kontenjanla sınırlı olacak. Seminerlerin video kayıtları ise etkinlik sonrası Akbank Sanat Youtube kanalından paylaşılacak.
Seminer Programı:
Ebru Yetişkin, “Cehalet Epistemolojisi ve Kayıtsızlaşmanın Ardında”
Emre Şan, “Dijital Teknolojiler ve Aklın Kamusal Kullanımı”
Güven Güzeldere, “Dijital Teknolojilerde Son Durum: “Yeni Akım Yapay Zeka”, vaatler ve sorunlar”
H. Akın Ünver, “Platon’un mağarasına dönüş: Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siyasal Sistemlerin Geleceği”
Dicle Yurdakul, “Sibernetik Benlikler: İnsan-Makine Entegrasyonu Çağında Kimliğin Nörobilimi”
Suncem Koçer, “Yanlış Bilgi Karşısında (Şüpheci) Atalet ve Yılmazlık”
Emre Sünter, “Dijital Sanatın Derdi Ne? Simondoncu Bir Öneri”