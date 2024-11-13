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        Felsefe seminerleri Akbank Sanat’ta başlıyor

        Prof. Dr. Emre Şan moderatörlüğünde gerçekleşecek "Dijital Teknolojiler, Eleştiri ve Toplum" başlıklı felsefe seminerleri programı, 14 Kasım'da Akbank Sanat'ta başlıyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 00:04 Güncelleme: 13.11.2024 - 00:04
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        Felsefe seminerleri başlıyor
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        Akbank Sanat’ın “Dijital Teknolojiler, Eleştiri ve Toplum” üst başlığıyla hazırlanan felsefe seminerleri programı, Kasım 2024 - Mayıs 2025 tarihleri arasında, günümüz toplumsallığı, aklın kamusal kullanımı, yapay zeka, büyük verinin vaat ettikleri ve sorunları ile siyasi sistemlerle ilişkileri ele alıyor. Seminerlerde ayrıca, teknolojinin kimlik inşasındaki yeni rolü, yanlış bilgiyle mücadeledeki yılmazlığı ve dijital sanatın yaratabileceği yeni etkileşim biçimleri de katılımcıların tartışmasına sunulacak.

        Seminere katılım için akbanksanat.com adresi üzerinden ücretsiz kayıt yapılabilirken; katılım kontenjanla sınırlı olacak. Seminerlerin video kayıtları ise etkinlik sonrası Akbank Sanat Youtube kanalından paylaşılacak.

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        Seminer Programı:

        • 14 Kasım Perşembe 2024 / 18.30

        Ebru Yetişkin, “Cehalet Epistemolojisi ve Kayıtsızlaşmanın Ardında”

        • 12 Aralık Perşembe 2024 / 18.30

        Emre Şan, “Dijital Teknolojiler ve Aklın Kamusal Kullanımı”

        • 23 Ocak Perşembe 2025 / 18.30

        Güven Güzeldere, “Dijital Teknolojilerde Son Durum: “Yeni Akım Yapay Zeka”, vaatler ve sorunlar”

        • 13 Şubat Perşembe 2025 / 18.30

        H. Akın Ünver, “Platon’un mağarasına dönüş: Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siyasal Sistemlerin Geleceği”

        • 13 Mart Perşembe 2025 / 18.30

        Dicle Yurdakul, “Sibernetik Benlikler: İnsan-Makine Entegrasyonu Çağında Kimliğin Nörobilimi”

        • 17 Nisan Perşembe 2025 / 18.30

        Suncem Koçer, “Yanlış Bilgi Karşısında (Şüpheci) Atalet ve Yılmazlık”

        • 8 Mayıs Perşembe 2025 / 18.30

        Emre Sünter, “Dijital Sanatın Derdi Ne? Simondoncu Bir Öneri”

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        #Akbank Sanat
        #Emre Şen
        #felsefe
        #seminer
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