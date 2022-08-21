Süper Lig'in 3. haftasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u konuk ediyor. Futbolseverlerin şimdiden merakla beklediği zorlu mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman ve hangi gün oynanacak?