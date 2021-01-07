Süper Lig'de 17. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ve Alanyaspor kozlarını Kadıköy'de paylaşıyor. Peki merakla araştırılan Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Alanyaspor maçı 7 Ocak Perşembe akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Sinan, Valencia, Thiam.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro.