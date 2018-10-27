Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman?

Fenerbahçe ve Ankaragücü, 28 Ekim 2018 Pazar günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:30. Fenerbahçe 9 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Ankaragücü 13 puanda ve 9. sırada. Fenerbahçe, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ankaragücü, geride kalan 5 maçta 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 191. İddaa'da Fenerbahçe kazanır 1.25, berabere biter 4.30, Ankaragücü kazanır 6.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Fenerbahçe son hafta oynanan Beşiktaş maçında 2-0 kazandı.

Ankaragücü, Manisaspor karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Fenerbahçe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, kendi sahasında 5 gol attı, 5 gol yedi.

Ankaragücü, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Ankaragücü, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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